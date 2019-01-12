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В ближайшие дни в Украине подорожают фрукты и овощи: названа причина
Уже в эти выходные, 12-13 января, из-за непогоды могут подорожать овощи и фрукты.
«На будущих выходных стоит ожидать ценовых скачков и отсутствия некоторых продуктов. Никаких теорий заговора — только погода. Мы уже наблюдали это в прошлом году, когда температура резко снизилась, а дороги засыпало снегом. Из-за невозможности доставить продукты вовремя уже сейчас происходят ценовые скачки. Так, картошка в конце декабря стоила в Киеве от 7-8 грн за килограмм. Сейчас килограмм уже стартует от 10 грн, а иногда доходит до 20 грн. И хотя прогнозы Ассоциации поставщиков торговых сетей предусматривали рост ее стоимости, но этот скачек больше связан с тем, что часть людей и хозяйств не хочет продавать ее, чтобы не испортить, а другие не могут вовремя довезти из-за сложных погодных условий, особенно в сельской местности», — сообщил глава ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, информирует mhub.top.
В частности, цена может сильно вырасти на овощи картошку, морковь, свеклу, все виды капусты и лука, украинские помидоры, зелень — петрушку, укроп, шпинат, все салаты, а также грибы, яблоки и груши. По словам эксперта, в первую очередь дефицит может возникнуть на рынках, но может «зацепить» и отдельные магазины, особенно в регионах, где прогнозируется ухудшение погоды, а именно в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.
«Также морозы будут влиять и на ценообразование в более значительной перспективе. Затраты на тепло будут закладываться в себестоимость продукции, что будет понемногу повышать стоимость продукции хорошего качества», — подчеркнул Дорошенко.
Правда на рынке появится большое количество овощей и фруктов, которые пострадали от низкой температуры или быстро портятся. По словам эксперта, их стоимость будет умеренно невысокой, но будет соответствовать качеству.
Теги: Украина, Донбасс, подорожание, овощи, фрукты
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