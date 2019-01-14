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«Горят деревянные перекрытия на крыше»: в Киево-Печерской лавре возник пожар
В понедельник, 14 января, пресс-служба ГосЧС Киева сообщила, что на территории Киево-Печерской Лавры, в одном из зданий, возник пожар, передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель.
Отмечается, что пострадавших в результате ЧП нет. В то же время удалось узнать, что огонь вспыхнул в двухэтажном здании, которое находится за пределами лавры, однако входит в ее архитектурный комплекс.
«Это здание под реконструкцией. Будто бы это здание является памятником архитектуры, однако информация проверяется. Предварительно, горят деревянные перекрытия на крыше», — проинформировала начальник пресс-службы Светлана Водолага. По предварительной информации на месте происшествия сейчас работает 11 единиц пожарной техники и 44 человека личного состава. В сети также сообщают, что дым виден недалеко от одного из входов в Киево-Печерскую лавру.
Теги: Донбасс, пожар, крыша, Киево-Печерская лавра
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