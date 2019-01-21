Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли

21.01.2019 21:00

Первый вице-премьер-министр-министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив сегодня подписал Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

По словам Кубива, соглашение о ЗСТ между Украиной и Израилем предоставит новые возможности для украинских экспортеров:

«С момента вступления в силу Соглашения будут отменены ввозные пошлины для около 80% украинских промышленных товаров. Также благодаря отмене около 70% ввозных пошлин на израильскую промышленную продукцию станет возможным высокотехнологичный инвестиционный импорт. Это будет способствовать модернизации промышленного производства в Украине и увеличит добавленную стоимость производимой в Украине продукции».

Министр уточнил, что соглашение о свободной торговле с Израилем позволяет сохранить и расширить традиционный экспорт для Украины:

«С 1 января этого года Украина получила членство в Пан-Евро-Мед, что позволяет нам создать треугольник свободной торговли ЕС-Украина-Израиль. Это означает, что украинские производители смогут импортировать из других сырье и материала из Израиля, пререобляти их в Украине и экспортировать с льготной ставкой пошлины в ЕС. Это создает дополнительные стимулы для размещения производства с высокой добавленной стоимостью именно в Украины. Для украинцев это будет означать новые рабочие места, достойную зарплату и лучшие условия для жизни».

Источник: https://donpress.com