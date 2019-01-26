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Народный синоптик удивил прогнозом погоды на февраль

26.01.2019 16:48
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Народный синоптик удивил прогнозом погоды на февраль

В этом году в феврале не будет сильных морозов и метелей. Небольшое снижение температуры ожидается ночью, а днем термометр покажет отметку выше нуля. Иногда возможны небольшие осадки в виде снега.

Об этом рассказал народный синоптик Владимир Деркач в комментарии "Фактам".

"В целом же в первой декаде месяца погода будет относительно мягкой (от небольших минусов к плюсам) и малоснежной. В отличие от второй десятидневки, в конце которой ожидаются обильные осадки. Кроме того, во второй декаде февраля в Украину вернутся морозы, но еще не очень сильные. А вот после 20 февраля возможно резкое снижение температуры. Осадки будут умеренными " , - отметил народный синоптик.

Источник : https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, февраль, прогноз погоды
 
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