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Немцам не понравилось, как русские пропагандисты вспоминают блокаду Ленинграда
Российского сенатора Алексея Пушкова, как и пропагандиста Владимира Соловьева, возмутил шок немцев относительно парада с танками в Санкт-Петербурге в честь празднования снятия блокады. И их же осторожные намеки, что 630 тысяч погибших – это повод для скорби, а не парадов. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политолог Алексей Голобуцкий.
Он отмечает, что «простые россияне» полностью разделяют позицию кремлевской пропаганды. При этом все они прекрасно понимают, сколько украли и оккупировали территорий под прикрытием войны: чуть ли не все содержимое музеев – ворованное, вывезенное из Украины или из Европы «как трофеи». Россияне также прекрасно знают, что рано или поздно все это действительно придется возвращать законным владельцам, что категорически не устраивает российский народ.
Отметим, 24 января в немецкой ежедневной Süddeutsche Zeitung вышла разгромная статья о том, что сегодняшняя Россия в погоне за своей пропагандой устраивает пляски на костяк, празднуя 75-летие снятия блокады с Петербурга. Автор статьи подчеркивает, блокада была геноцидом, в результате которой погибли десятки тысяч ни в чем невинных людей, но никто о них не вспоминает, их не т в российской истории, есть блокада и стойкий русский народ.
Источник : https://replyua.
Теги: Донбасс, немец, блокада, пропаганда
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