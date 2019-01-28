- Госбанк предупредил украинцев о росте цен14:16
- На Донбассе рухнуло здание завода. Под завалами могут находиться люди14:00
- Центр Донецка утопает в мусоре: свалки рядом с детскими садами13:48
- В «ДНР» появились «миротворцы МЧС»13:30
- Погода в феврале: синоптик удивил украинцев прогнозом13:15
- Жизнь после Томоса. Как объединяются украинские церкви13:00
- Вакарчук сделал заявление о выборах Президента Украины,- ВИДЕО12:45
- Азаров назвал цель России на выборах президента Украины: Москва "спалилась" раньше времени12:30
- На Донбассе, где идут боевые действия, в два раза уменьшилось количество блокпостов12:15
- Рева дал разъяснение о повышении украинских пенсий в марте 2019 года12:00
Госбанк предупредил украинцев о росте цен
Государственный банк "ПриватБанк" сообщил о скором повышении тарифов за кассовые услуги в отделениях своих банков. Об этом в понеделник, 28 января, сообщает издание "Бизнес.Медиа" сообщает руководитель "Розничного бизнеса" Алексей Шабан.
"Платежи в кассе становятся сейчас практически бессмысленными. Да, это дорогие платежи, и если клиент готов заплатить за то, чтобы кассир набрала его платеж и приняла наличку — он может заплатить. А если он может сформировать платеж сам (в интернет-банкинге), а в кассе просто сдать наличку, это уже не будет платежом. Это будет просто пополнением счета", — заявил член правления банка Шабан.
Как отметил, руководитель "ПриватБанка" Шабан на сегодня комиссия банка находятся ниже рыночной. На кокой уровень тарифы банка будут подняты пока не неизвестно.
"Считаю, что повышение тарифов в кассе не обидит наших клиентов", — отметил Алексей Шабан.
Сейчас в Привате считают, что новые цены на кассовое обслуживание должны подтолкнуть людей и бизнес к более активному использованию системы интернет-банкинга и мобильного приложения. Цены на удаленные сервисы пообещали не повышать. Он уверен, что новые комиссионные госбанка не оттолкнут людей.
Напомним, ранее сообщалось, что государственный "ПриватБанк" попал в громкий скандал с клиентом из-за долгов по карте которые вменяет ему банк даже после победы в судах.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, цена, ПриватБанк, повышение
- Приватбанк возглавил турецкий реформатор
- "ПриватБанк" рассказал, как воры обчистили банкомат в Краматорске
- Бензин устроил погоню за долларом: цены на заправках взлетели, но это еще не все
- "ПриватБанк" остановил работу в Крыму (ВИДЕО)
- Много переселенцев: Аренда жилья в Мариуполе – вопрос везенья
- Что ждет нас в сентябре: экономический реальный прогноз
- На Донбассе рухнуло здание завода. Под завалами могут находиться люди14:00
- Центр Донецка утопает в мусоре: свалки рядом с детскими садами13:48
- В «ДНР» появились «миротворцы МЧС»13:30
- На Донбассе, где идут боевые действия, в два раза уменьшилось количество блокпостов12:15
- Путин готов отдать 400 км границы: «Все ради самого дорогого»11:48
- «Гестаповские методы»: в ОРДО члены НВФ в суде жестоко избили главаря батальон «Троя»11:15
- Мощная "ответка" ВСУ. Армия России считает убитых и раненых наемников10:30
- В «ЛНР» может начаться эпидемия07:33
- Никакого присоединения к РФ не будет. "ЛНР" и "ДНР" ей не нужны07:14
- При температуре 37 срочно к врачу: украинцам грозит опасная эпидемия22:20
- Госбанк предупредил украинцев о росте цен14:16
- На Донбассе рухнуло здание завода. Под завалами могут находиться люди14:00
- Центр Донецка утопает в мусоре: свалки рядом с детскими садами13:48
- В «ДНР» появились «миротворцы МЧС»13:30
- Погода в феврале: синоптик удивил украинцев прогнозом13:15
- Жизнь после Томоса. Как объединяются украинские церкви13:00
- Вакарчук сделал заявление о выборах Президента Украины,- ВИДЕО12:45
- Азаров назвал цель России на выборах президента Украины: Москва "спалилась" раньше времени12:30
- На Донбассе, где идут боевые действия, в два раза уменьшилось количество блокпостов12:15
- Рева дал разъяснение о повышении украинских пенсий в марте 2019 года12:00
- Создана подушка против храпа09:15
- Ваши слезы и переживания вернутся тому, кто их умышленно вызвал08:45
- В «ЛНР» может начаться эпидемия07:33
- Ученые назвали продукты, приближающие смерть22:00
- Почему нельзя выкладывать в сеть фото посадочных талонов: ответ специалиста21:40
- Медики объяснили, как чеснок может повлиять на давление21:20
- Эксперты напомнили, как уберечь зимой лобовое стекло от трещин20:19
- Ученые заявили об опасности любимого фрукта: «отеки и проблемы с давлением»18:00
- Ученые выдвинули новую гипотезу возникновения жизни на Земле17:17
- Названа группа крови с самой высокой смертностью12:00
- Почему жителям Донецка и Луганска Путин никогда не раздаст паспорта России: о гражданстве РФ можно забыть
- На крупном заводе в "ЛНР" произошла катастрофа: боевики признали бессилие, работникам угрожают арестами
- "Пушилин, иди в отставку!" - в Донецке жалуются на очередные "достижения" руководства "ДНР"
- Серьезный конфликт на границе "ЛНР" и "ДНР": местные жители жалуются на пророссийских боевиков в Сети
- Ситуация на КПВВ Украины: очереди на всех блокпостах
- Мощная "ответка" ВСУ. Армия России считает убитых и раненых наемников
- «МЧС ДНР» объявило «штормовое предупреждение» на выходные
- Колонна "ихтамнетов" в зимней маскировке покинула Дебальцево: местные жители опасаются обострения на фронтах
- На Донбассе боевики "ЛНР" выпустили ракету по бойцам ВСУ - много раненых, убит военный капеллан
- "Жить уже невозможно, а вы распилочные конторы штампуете", - новая идея Пушилина привела в бешенство "ДНРовцев"