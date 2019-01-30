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Важная информация о "Приват24"

30.01.2019 07:46
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Важная информация о "Приват24"

Государственный "ПриватБанк" информирует, что с 7 февраля в мобильном интернет-банкинге "Приват24" будет доступна новая услуга по обмену валюты онлайн. Такое сообщение обнародовал руководитель электронного бизнеса "Приватбанка" Сергей Харитич.

В финучреждении уточняют, что пользователи мобильного приложения смогут продавать и покупать валюту, а именно доллары США и евро.

Возможным станет мгновенное зачисление на валютные карты или депозиты с банковских карточек в гривне, в пределах установленного Нацбанком лимита - до 150 тысяч гривен.

Клиенты сервиса "Приват24" смогут покупать не более 1000 долларов США за сутки. Новый сервис по обмену валюты заработает со вступлением в силу Закона Украины "О валюте и валютных операциях". 

Новый Privat24 станет открытой платформой для клиентов всех украинских банков, которые смогут добавлять свои карточки в кошелек для проведения платежей.

Напомним, ранее мы писали о грядущем повышении тарифов на кассовое обслуживание в отделениях "ПриватБанка".

 

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, ПриватБанк, Приват24
 
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