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Важная информация о "Приват24"
Государственный "ПриватБанк" информирует, что с 7 февраля в мобильном интернет-банкинге "Приват24" будет доступна новая услуга по обмену валюты онлайн. Такое сообщение обнародовал руководитель электронного бизнеса "Приватбанка" Сергей Харитич.
В финучреждении уточняют, что пользователи мобильного приложения смогут продавать и покупать валюту, а именно доллары США и евро.
Возможным станет мгновенное зачисление на валютные карты или депозиты с банковских карточек в гривне, в пределах установленного Нацбанком лимита - до 150 тысяч гривен.
Клиенты сервиса "Приват24" смогут покупать не более 1000 долларов США за сутки. Новый сервис по обмену валюты заработает со вступлением в силу Закона Украины "О валюте и валютных операциях".
Новый Privat24 станет открытой платформой для клиентов всех украинских банков, которые смогут добавлять свои карточки в кошелек для проведения платежей.
Напомним, ранее мы писали о грядущем повышении тарифов на кассовое обслуживание в отделениях "ПриватБанка".
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, ПриватБанк, Приват24
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