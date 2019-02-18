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Чем грозят для украинцев долги по кредитам и коммуналке
Украинцев начнут лишать единственного жилья за долги по кредитам и коммунальным услугам. Ранее в законе было прописано, что исполнительные органы не имели права забирать жилье, если оно являлось единственным местом жительства должника.
В 2019 году вступили в действие новые правила. Накопив долг в 20 минимальных зарплат, 84 тысячи гривен, граждане столкнуться с серьезной проблемой.
Об этом рассказал эксперт по вопросам ЖКХ, Андрей Никончук, пишет News ua.
По словам эксперта, накопив долг по коммунальным услугам или кредиту, можно лишиться квартиры в принудительном порядке. Помимо этого, коммунальные службы могут подать иск на арест ценного имущества должника, с целью компенсации неоплаченных счетов.
Эксперты советуют любыми способами избежать увеличения долга, попросить отсрочку, реструктуризацию долга или взять новый кредит, чтобы решить все финансовые трудности.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, кредит, долг, коммунальные услуги
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