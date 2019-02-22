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Погода на выходные: Снег, мороз, метели
Этой ночью с северо-запада в Украину пришла непогода. Мокрый снег и сильный ветер ожидается в нескольких регионах.
Больше всего будет мести в Карпатах, южных областях и далее метели потянутся на восток. Во все области непогода принесет похолодание, говорится в сюжете ТСН.
Харьков, Киев и Сумы окажутся выше зоны осадков, там будет сухо, но ветрено и холодно. На Сумщине в ночные часы - до 12 градусов мороза. Около нуля в течение суток будет во Львове – там синоптики прогнозируют мокрый снег, налипание и гололед на дорогах.
На выходных сильно похолодает. Синоптики обещают морозы до -15 градусов ночью. "Пока что пятница – изменение погодных условий. Именно, скажем, перестройка. А уже в выходные будет преобладать погода без осадков, но довольно морозная. На севере, Левобережье – до минус 15 ночью. А днем минус 2-7 по всей территории Украины. Со следующей недели уже есть тенденция к потеплению. То есть это недолго будет", - уточняет синоптик Наталья Птуха.
Теги: Донбасс, снег, мороз, метель, прогноз погоды
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