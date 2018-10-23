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В Украину ворвется снег к концу недели и ударит мороз
23.10.2018 14:30
В Украине до конца текущей недели ожидается серьезное похолодание и мокрый снег. Об этом сообщает Бизнес.Медиа со ссылкой на сюжет ТСН.
Согласно прогнозу, к средине недели температура ночью опустится до нуля градусов. Днем же воздух будет прогреваться до +10.
В ближайшие дни на западе и севере Украины ожидается мокрый снег и сильный ветер.
Синоптики обещают, что на выходные в стране потеплеет. Температура воздуха прогреется до +16 /+18 градусов.
Ранее украинцев предупредили о надвигающемся метеоударе.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, снег, мороз
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