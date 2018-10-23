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В Украину ворвется снег к концу недели и ударит мороз

23.10.2018 14:30
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В Украину ворвется снег к концу недели и ударит мороз

В Украине до конца текущей недели ожидается серьезное похолодание и мокрый снег. Об этом сообщает Бизнес.Медиа со ссылкой на сюжет ТСН.

Согласно прогнозу, к средине недели температура ночью опустится до нуля градусов. Днем же воздух будет прогреваться до +10.

В ближайшие дни на западе и севере Украины ожидается мокрый снег и сильный ветер.

Синоптики обещают, что на выходные в стране потеплеет. Температура воздуха прогреется до +16 /+18 градусов.

Ранее украинцев предупредили о надвигающемся метеоударе.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, снег, мороз
 
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