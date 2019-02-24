«Многие в Крыму и Украине думают так же, как и сестры»: мать сестер из дуэта ANNA MARIA поразила очередным заявлением

24.02.2019 22:35

Мать сестер Опанасюк, представляющих скандальный дуэт ANNA MARIA, после выступления певиц в финальной части Национального отбора на «Евровидение – 2019», назвала выступление артисток очень достойным и добавила, что гордится ими, передает replyua.net. Также чиновница крымского оккупационного «правительства» в интервью СМИ рассказала, что по окончании финала ее дочери сильно расстроились, так как судьи поставили им низкие оценки. При этом низкую оценку дуэт получил и от зрителей.

Лариса Опанасюк сообщила, что за ANNA MARIA болел весь аннексированный полуостров. «Я ими просто горжусь, потому что они очень достойно выступили. Многие люди в Крыму и в Украине думают точно так же, как и сестры», - с полной уверенностью заявила сепаратистка, очевидно намекая на скандальное интервью дочерей, где они очень неоднозначно высказались об оккупации полуострова и войне на Донбассе.

Напомним, что после финального выступления разрыдавшихся девушек словами на счет Крыма четко поставила на место Джамала.