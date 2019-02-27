Климкин сделал неожиданное заявление о двойном гражданстве в Украине

27.02.2019 12:45

Украине необходимо принимать закон о введении двойного гражданства со всеми странами, кроме России.

Об этом на выступлении в Одессе сообщил глава МИД, передает "Диалог.UA".

Ранее Климкин рассказал, при каких условиях возможно двойное гражданство для украинцев. Он сообщил, что двойное гражданство необходимо Украине.

При этом Климкин выделил особый пункт, при котором граждане Украины не смогут иметь двойного гражданства с Россией, пока на Донбассе не будет завершена война, а Крым не будет освобожден от российских войск.

Напомним, что, по неофициальной информации, примерно 300 тыс. украинцев имеют двойное гражданство с Россией.

Министр сообщил, что при возможности получения двойного гражданства госаппарат сумеет привлекать иностранных специалистов в Украину для работы на топ-должностях.

Также он пояснил, что при двойном гражданстве вопрос с Ульяной Супрун вряд ли получил такие обороты.

У семьи замглавы внешней разведки Украины Семочко есть паспорта России. Климкин пояснил, когда Россия пойдет на переговоры по Донбассу.



Источник: www.dialog.ua