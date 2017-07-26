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Задерживают и передают в “МГБ”: российские таможенники начали “охоту” на боевиков “Л/ДНР” без гражданства РФ – сбежать не получится

26.07.2017 12:10
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Задерживают и передают в “МГБ”: российские таможенники начали “охоту” на боевиков “Л/ДНР” без гражданства РФ – сбежать не получится

На неконтролируемом Украиной участке госграницы с РФ (ПП “Успенка”) сотрудники Пограничной службы ФСБ РФ проводят фильтрационные мероприятия в отношении проходивших службу в подразделениях “ДНР/ЛНР” и пытающихся выехать на территорию России лиц. Как сообщает координатор “ИС”, нардеп Дмитрий Тымчук донбасских наемников без российского гражданства в РФ не пускают, передает “Диалог.UA”.

Ранее сообщалось, что в России обладателей паспортов “народных республик” уравняли в правах с украинцами и запретили нарушать миграционное законодательство. А в Сети появилось фото жителя оккупированной Макеевки, который публично сжег свой украинский паспорт.



Теги: Донбасс, Российская Федерация, граница, гражданство, паспорт, ФСБ, боевики, МГБ
 
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