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Стабильность Европы под угрозой: РФ нагло продолжает снабжать боевиков "Л/ДНР" оружием, разжигая войну на Донбассе, - Витренко

20.03.2018 16:33
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Стабильность Европы под угрозой: РФ нагло продолжает снабжать боевиков "Л/ДНР" оружием, разжигая войну на Донбассе, - Витренко

Власти РФ продолжают обеспечивать поток нелегального оружия и боеприпасов на Донбасс, поддерживая незаконные бандформирования "Л/ДНР". Заместитель постоянного представителя Украины при ООН Юрий Витренко подчеркнул, что Москва продолжает спонсировать боевиков "Л/ДНР", передает "Диалог.UA".

"Россия полностью игнорирует постоянные призывы международного сообщества установить эффективный пограничный контроль и продолжает обеспечивать поток нелегального оружия и боеприпасов через временно неконтролируемый сегмент украинско-российской границы", - отметил он во время заседания в штаб-квартире ООН.

Также подчеркивается, что каждое подобное действие осознанно совершается Кремле ради дестабилизации ситуации на Донбассе. "Эти незаконные действия сознательно дестабилизируют не только субрегиональную, но и целостную европейскую безопасность и стабильность... ООН не имеет права закрывать глаза на эту опасную ситуацию", - добавил представитель Украины в ООН.



Теги: Донбасс, война, Российская Федерация, оружие, ООН, граница, боеприпасы, вооружение, ДНР, ЛНР, боевики
 
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