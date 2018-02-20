- "Родных с подконтрольной Украине территории - в отдельную графу", - Захарченко новым "указом" запустил в "ДНР" "бомбу замедленного действия"09:56
- В Донецкой области сослуживец убит военнослужащим ВСУ09:24
- Ситуация на КПВВ сегодня, 20 февраля08:49
- Отключение "МТС" на оккупированном Донбассе: житель Донецка назвал цифру, раскрывающую масштаб аферы Захарченко08:29
- "Играть по правилам России никто не будет!" - в МИД Украины о миротворцах ООН на Донбассе07:42
- ОБСЕ: Силы АТО и боевики подходит все ближе друг к другу07:31
- На Донбассе за сутки боевики 12 раз нарушили перемирие – штаб АТО07:23
- ВСУ понесли потери после применения боевиками запрещенного оружия: Штаб АТО озвучил подробности о провокациях наемников РФ. ВИДЕО07:06
- Боевики обстреляли позиции сил АТО: у ВСУ серьезные потери21:30
- Как Царев своим заявлением об «Л/ДНР» сдал кураторов19:30
"Играть по правилам России никто не будет!" - в МИД Украины о миротворцах ООН на Донбассе
Ключевой вопрос в том, что миротворческие силы должны быть расположены на границе Украины и России. Об этом рассказала замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, сообщает "Диалог.UA", ссылаясь на "5 канал".
"Они (Россия - прим. ред.) постоянно пытаются продвигать идею, что мы должны вести все диалоги с "ЛНР" и "ДНР". Понятно, что "ЛНР" и "ДНР" не является стороной конфликта. Это ясно не только нам, а всем нашим западным союзникам. Поэтому и продолжаются все это время встречи - Уолкер, Сурков - разные диалоги, для того, чтобы заставить Москву осознать, что играть по их правилам никто не будет", - сказала Зеркаль.
Политик также сообщила: "В зависимости от того, где они (миротворцы ООН - прим. ред.) будут развернуты. Там есть стадии, и на каких стадиях можно проводить выборы. Там есть различные вопросы о том, какой контингент, какие стадии, какие этапы, на котором этапе что будет делаться.
Сейчас я думаю, что важная и ключевая тема в том, чтобы миротворцы должны быть на кордоне Украины с РФ. И потом, как будет разворачиваться миссия поэтапно. Диалог по этому поводу продолжается уже некоторое время. Здесь есть вопросы, если одна сторона не заинтересована, то есть вопрос к любой миссии, где бы она ни была развернута".
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, ООН, граница, МИД, ДНР, ЛНР, миротворцы
- Лавров назвал условие для введения миротворцев на Донбасс
- МИД Украины: Поручено провести консультации по развертыванию миссии ООН на Донбассе
- За въезд в Украину из «Л/ДНР» через Россию – штраф 3400 грн.
- Лавров озвучил позицию РФ по Минским соглашениям
- В. Нимченко: Признание Донбасса временно оккупированной территорией - преступление против государственности
- В законе о реинтеграции Донбасса Россию на самом деле не признали оккупантом
- "Родных с подконтрольной Украине территории - в отдельную графу", - Захарченко новым "указом" запустил в "ДНР" "бомбу замедленного действия"09:56
- В Донецкой области сослуживец убит военнослужащим ВСУ09:24
- Ситуация на КПВВ сегодня, 20 февраля08:49
- Отключение "МТС" на оккупированном Донбассе: житель Донецка назвал цифру, раскрывающую масштаб аферы Захарченко08:29
- "Играть по правилам России никто не будет!" - в МИД Украины о миротворцах ООН на Донбассе07:42
- ОБСЕ: Силы АТО и боевики подходит все ближе друг к другу07:31
- На Донбассе за сутки боевики 12 раз нарушили перемирие – штаб АТО07:23
- ВСУ понесли потери после применения боевиками запрещенного оружия: Штаб АТО озвучил подробности о провокациях наемников РФ. ВИДЕО07:06
- Боевики обстреляли позиции сил АТО: у ВСУ серьезные потери21:30
- Как Царев своим заявлением об «Л/ДНР» сдал кураторов19:30
- "Родных с подконтрольной Украине территории - в отдельную графу", - Захарченко новым "указом" запустил в "ДНР" "бомбу замедленного действия"09:56
- В Донецкой области сослуживец убит военнослужащим ВСУ09:24
- Верховний Суд підтвердив право внутрішньо переміщеної особи на отримання пенсії09:08
- Дневная сонливость может быть знаком смертельной болезни09:00
- Кремль в Украине проиграл, но у Путина в рукаве еще есть козыри - Лилия Шевцова08:53
- Ситуация на КПВВ сегодня, 20 февраля08:49
- Начинать с российского понимания! Курт Волкер готов пойти на уступки России в отношении миротворцев08:44
- Погода на сегодня: В Украине без осадков, температура от +4 до -508:34
- Отключение "МТС" на оккупированном Донбассе: житель Донецка назвал цифру, раскрывающую масштаб аферы Захарченко08:29
- Польша построит на границе с Украиной забор за десятки миллионов евро08:14
- Дневная сонливость может быть знаком смертельной болезни09:00
- Кремль в Украине проиграл, но у Путина в рукаве еще есть козыри - Лилия Шевцова08:53
- Хвороба Альцгеймера та смартфон: чи існує взаємозв'язок?22:30
- Медики рассказали, можно ли гипертоникам пить кофе19:45
- Эти продукты помогут избавиться от головной боли17:00
- Кому врачи запрещают соблюдать пост14:45
- Названа неожиданная опасность сыра09:35
- Как защитить себя от чужой негативной энергии09:15
- 5 симптомів дефіциту йоду в організмі08:58
- Ваш знак зодиака расскажет, с собакой какой породы вы больше всего похожи07:36
- У Захарченко заявили о крупном бое под Донецком и взятии в плен бойца ВСУ. ВИДЕО
- "В "ДНР" грядет переворот. Перешедшие на сторону Захарченко украинские силовики-предатели попали под раздачу. Началась зачистка", - блогер
- На Донбассе идет крах "республики" Захарченко: жители Донецка рассказали, почему больше не могут жить в "ДНР"
- Боевики "ДНР" массово бросают службу и уезжают в Россию: наемники рассказали, почему больше не могут оставаться на Донбассе
- В "ДНР" заканчиваются деньги? Соцсети сообщили о крупной проблеме Захарченко с зарплатами
- На Луганщине остановился крупный завод. Перспектив для запуска нет
- У украинцев будут изымать телефоны: кто под угрозой
- "Потери 88 человек одних только убитых..." - наемник "ДНР" рассказал, как российские военные попали в засаду ВСУ на Донбассе
- Россия категорически против: Vodafone в «ДНР» не восстановится. ВИДЕО
- Ваш знак зодиака расскажет, с собакой какой породы вы больше всего похожи