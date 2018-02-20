Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"Играть по правилам России никто не будет!" - в МИД Украины о миротворцах ООН на Донбассе

20.02.2018 07:42
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Играть по правилам России никто не будет!" - в МИД Украины о миротворцах ООН на Донбассе

Ключевой вопрос в том, что миротворческие силы должны быть расположены на границе Украины и России. Об этом рассказала замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, сообщает "Диалог.UA", ссылаясь на "5 канал".

"Они (Россия - прим. ред.) постоянно пытаются продвигать идею, что мы должны вести все диалоги с "ЛНР" и "ДНР". Понятно, что "ЛНР" и "ДНР" не является стороной конфликта. Это ясно не только нам, а всем нашим западным союзникам. Поэтому и продолжаются все это время встречи - Уолкер, Сурков - разные диалоги, для того, чтобы заставить Москву осознать, что играть по их правилам никто не будет", - сказала Зеркаль.

Политик также сообщила: "В зависимости от того, где они (миротворцы ООН - прим. ред.) будут развернуты. Там есть стадии, и на каких стадиях можно проводить выборы. Там есть различные вопросы о том, какой контингент, какие стадии, какие этапы, на котором этапе что будет делаться.

Сейчас я думаю, что важная и ключевая тема в том, чтобы миротворцы должны быть на кордоне Украины с РФ. И потом, как будет разворачиваться миссия поэтапно. Диалог по этому поводу продолжается уже некоторое время. Здесь есть вопросы, если одна сторона не заинтересована, то есть вопрос к любой миссии, где бы она ни была развернута".



Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, ООН, граница, МИД, ДНР, ЛНР, миротворцы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх