"Играть по правилам России никто не будет!" - в МИД Украины о миротворцах ООН на Донбассе

20.02.2018 07:42

Ключевой вопрос в том, что миротворческие силы должны быть расположены на границе Украины и России. Об этом рассказала замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, сообщает "Диалог.UA", ссылаясь на "5 канал".

"Они (Россия - прим. ред.) постоянно пытаются продвигать идею, что мы должны вести все диалоги с "ЛНР" и "ДНР". Понятно, что "ЛНР" и "ДНР" не является стороной конфликта. Это ясно не только нам, а всем нашим западным союзникам. Поэтому и продолжаются все это время встречи - Уолкер, Сурков - разные диалоги, для того, чтобы заставить Москву осознать, что играть по их правилам никто не будет", - сказала Зеркаль.

Политик также сообщила: "В зависимости от того, где они (миротворцы ООН - прим. ред.) будут развернуты. Там есть стадии, и на каких стадиях можно проводить выборы. Там есть различные вопросы о том, какой контингент, какие стадии, какие этапы, на котором этапе что будет делаться.

Сейчас я думаю, что важная и ключевая тема в том, чтобы миротворцы должны быть на кордоне Украины с РФ. И потом, как будет разворачиваться миссия поэтапно. Диалог по этому поводу продолжается уже некоторое время. Здесь есть вопросы, если одна сторона не заинтересована, то есть вопрос к любой миссии, где бы она ни была развернута".