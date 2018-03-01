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Эль Мюрид: Время давать согласие на ввод миротворцев на Донбассе выбрано Путиным верно
Российский политолог и популярный блогер Анатолий Несмиян (Эль Мюрид) прокомментировал согласие Владимира Путина на размещение миссии миротворцев ООН на Донбассе, включая границу. Об этом Эль Мюрид написал на своей странице в ЖЖЮ передает 62.ua.
«Россия «как минимум не против» размещения миротворцев во всей зоне конфликта на востоке Украины, а также на границе с Россией, как предложила канцлер ФРГ. Но об этом договариваться следует с ДНР и ЛНР, рассказал президент.
Последняя оговорка - для клинически нездоровых граждан, чтобы не лишать их возможности на ходу изобрести новый план о тайных ходах руководства.
Ничего особо нового: все неприятные новости подаются как согласие на чье-то предложение. Если новость позволяет вставить ее в перечень достижений, то инициатива, естественно, всегда за нашей стороной. Так и здесь: предложение о миротворцах внесла канцлер, ну а российская сторона снизошла до "не против". "Как минимум", между прочим. А "как максимум"?
Суть предложения, кто бы его не вносил - размещение миротворцев по всей территории Донбасса, а главное - взятие ими границы под контроль. То, ради чего и заключались минские соглашения. В них, правда, контроль должен был передаваться украинским пограничникам, но и так неплохо.
Смысл размещения миротворцев - в разоружении ополчения и контроле за выводом российских "людей, занимающихся военными вопросами". (Кстати, до сих пор есть немало народа, который наивно полагает, что таковых или нет вообще, или они не имеют никакого отношения к российской армии.)
Для разоружения ополчения на Донбасс будут введены военные полицейские первоначальным числом в 4 тысячи, а миротворцы-армейские - для охраны и усиления полиции в случае эксцессов при разоружении. Параллельно из того же ополчения будут создаваться шуцкоманды полицаев (не пропадать же добру, в конце концов), но, естественно, с ограниченными функциями охранного порядка, расстрелов нелояльных, оцепления и разных патрульных надобностей. В общем, см. "Вторая мировая война" - ничего нового изобретать не нужно. Будет символично, если на рукав дадут белую повязку. Для аутентичности.
Собственно, на разоружении вопросы миротворчества и будут завершены, территорию можно будет передавать владельцам. Так что процесс будет не слишком быстрым, но и затягивать никто не станет. Вопрос - что будут делать киевские власти. Здесь минимум два сценария, наиболее вероятный из которых - создание карантинной зоны для искоренения "русской чумы". Периодом на несколько лет.
В России к этому времени более чем вероятно начнутся свои собственные события, так что на Донбасс никто уже внимания обращать не будет - у нас вполне возможно, своих Донбассов будет уже не один и не два. Так что время давать согласие на ввод миротворцев выбрано верно, пора», - резюмирует Эль Мюрид.
Теги: Донбасс, Путин, Российская Федерация, ООН, граница, ДНР, ЛНР, миротворцы, Минские договоренности
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