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МИД Украины: Поручено провести консультации по развертыванию миссии ООН на Донбассе
Вопросом введения "голубых касок" на восток Украины занимается постпред Украины в Нью-Йорке. Внешнеполитическое ведомство Украины вплотную занялось изучением вопроса о возможности введения миротворцев ООН в Донбассе, сообщает kp.ua/politics.
Считаем, что развертывание миротворческой операции ООН может способствовать восстановлению мира и безопасности на Востоке Украины, - сказано в официальном заявлении МИД Украины.
В министерстве иностранных дел Украины утверждают, что "Украина как последовательный сторонник инициативы развертывания миротворческой операции ООН в Донбассе готова прорабатывать этот вопрос"
В этой связи постпредству Украины в Нью-Йорке дано поручение провести соответствующие консультации с делегациями в СБ ООН, - сказано в заявлении.
Украинские дипломаты подчеркнули, что есть одно условие введения "голубых касок" на Донбасс. Оно заключается в том, что в составе миротворческой миссии в Донбассе не должны присутствовать представили России или так называемых ДНР и ЛНР.
В случае принятия решения о введении операции по поддержанию мира, не может быть и речи о присутствии военного или иного персонала страны-агрессора на территории Украины под видом миротворцев, поскольку это будет противоречить базовым принципам миротворческой деятельности ООН, - сказано в заявлении.
В равной мере не может идти речи о получении согласия на проведение операции по поддержанию мира от незаконных вооруженных формирований, действующих на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей при поддержке, финансировании и материально-техническом обеспечении со стороны РФ.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, ООН, МИД, ДНР, ЛНР, миротворцы
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