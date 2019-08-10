В Украине вычислили фаната "русского мира", работающего в ОБСЕ. ВИДЕО

10.08.2019 16:12

Представитель миссии ОБСЕ на востоке Украины Николай Алексеев выражает в соцсетях свое пренебрежение к украинцам и поддержку террористов ЛДНР.

Об этом говорится в сюжете ТСН, передает apostrophe.ua.

Эти сообщения ныне сокрыты, однако они остались на скриншотах журналистов. Позже Алексеев вообще убрал из соцсетей указания на свой пост и ограничил доступ к информации. А после запросов его страница стала недоступной. Тем не менее, журналисты получили документальное подтверждение статуса этого человека - дипломатическая карточка, выданная МИД в мае текущего года.

Военные эксперты говорят, что Алексеев такой не первый: "Почти все русские, которые участвуют в работе международных организаций, а это, прежде всего, представительство ООН в Украине, ОБСЕ - это люди, которые выполняют задачи российских спецслужб. Они участвуют в информационных специальных операциях против Украины, дискредитации".

Журналист Юрий Бутусов объясняет, что системного решения не допускать россиян в ОБСЕ миссия принять не может, ведь Россия является членом организации, а война - гибридная: "Украина не признала состояние войны с Российской Федерацией, поэтому формально они имеют право направлять нам представителей России для участия в их миссии. Нет запретов".

На многочисленные вопросы, как права наблюдателя могли выдать агенту Кремля, в МИД не реагируют. А в ОБСЕ ответили: вопрос изучают, взгляды Алексеева с официальными не совпадают.

В миссии заявили, что при необходимости будут принимать по отношению к Алексееву административные меры. Какие именно - не уточнили.