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Стало известно, когда в Украину прибудут американские военные катера
Два американских военных катера, переданных Украине в сентябре в Балтиморе (США), прибудут в распоряжение Военно-морских сил ВСУ в 2019 году. Об этом сообщил сегодня, 2 марта. в Одессе заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент на брифинге, посвященном первой международной конференции «Одесские дебаты: объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров», передает УНИАН.
По словам дипломата, после захвата Россией в плен 25 ноября 2018 года в Черном море 24 украинских военных моряков, понятно, «что ситуация безопасности в Черном море не обеспечена».
Поэтому, отметил Кент, США готовы сотрудничать с Украиной, чтобы у страны была возможность защититься от внешней агрессии. Помощь заключается в тренингах, совместных учениях, в том числе «Си Бриз», регулярном присутствии в Черном море кораблей США.
Кроме того, он напомнил, что в Балтиморе в сентябре прошлого года состоялась церемония передачи Украине двух катеров класса Island. На церемонии присутствовали президент Украины Петр Порошенко и командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко. «Сейчас два корабля в Балтиморе. Это уже имущество Украины, но они еще не готовы пересечь океан, чтобы работать в Черном море. Но это состоится в текущем году», – сказал Кент.
Он добавил, что это даст Украине новые возможности в патрулировании Черного моря.
Дипломат также ответил на вопрос о позиции США по поводу оккупации Крыма. «Наша позиция четкая и ясная: Крым – это Украина. Точка», – подчеркнул заместитель помощника госсекретаря США.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, Одесса, катер
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