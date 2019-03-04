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Три удара, после которых Кремль вряд ли оправится: США и Украина устроили Путину тяжелую неделю - политолог
Политолог Кирилл Сазонов прокомментировал три одновременных удара по Кремлю: скандал с выходом США из ракетного договора, провал провокаций РПЦ в Украине и запрет для наблюдателей РФ. На вопрос "Как дела?" по итогам прошедшей недели Кремль может туманно ответить: "Как-то средне между хр*ново и очень хр*ново…" И это будет тот редкий случай, когда в Кремле ответят правду. Шучу, конечно. Никакой правды они не ответят, будут привычно врать про вставание с колен, про влияние России в мире и всеобщее уважение, которое в Мордоре часто путают со страхом или брезгливостью здоровых людей, пишет "Сайт". На самом деле Кремль вообще и его хозяина в частности ткнули носом в отходы трижды. Сперва США, а чуть позже и Европа. И, что характерно, россияне сами виноваты. Тут никакого коварного сговора – просто реакция здоровых людей на их слова и поступки. Ну и Украина, конечно, руку приложила, тут нечего скрывать. В Кремле в срочном порядке включили заднюю передачу. Все началось с громких заявлений Путина по поводу выхода США из договора по ракетам средней и малой дальности. Москва первая нарушила договор и на американские предупреждения реагировала привычным "вы все врете!" Теперь США из договора выходят и их ракеты, размещенные в Европе, могут накрыть Москву ядерными зарядам через несколько минут после запуска. Да, время подлета до 10 минут, а в силу российской системы перехвата ракет не верят даже сами россияне. Ну, в Сирии убедились после удара американскими Томагавками в неэффективности своей обороны. Мы унизили хваленую военную мощь РФ и макнули мордой в газовые контракты. Вот и начали угрожать, что наведут ракеты для встречного удара не только на цели в Европе, но и на Америку. На Пентагон, штабы, центры управления и так далее. Белый дом посмеялся над угрозами и, судя по всему, кое на что намекнул. По дипломатическим каналам. Пришлось Кремлю в срочном порядке включать заднюю передачу и оправдываться, что их не так поняли. Для бензоколонки с претензиями на сверхдержаву зрелище было забавное и унизительное. Следующий сюрприз преподнесла РПЦ руками одичалых в ОРДЛО. Поскольку из Украины Московский патриархат постепенно вытесняют и сделать с потерей влияния РПЦ ничего не может, они решили в отместку отжать приходы украинских церквей в ОРДЛО. И сделать это как бы красиво и легально. Даже не подозревая, что этот хитрый лайфхак может быть отлично использован зеркально, но уже совсем в других масштабах. В общем, ждем сокрушительного удара по интересам сотрудников ФСБ в рясах уже на украинской территории. Напоследок долгая борьба за право наблюдать за украинскими выборами в рамках Миссии ОБСЕ закончилась для России очередным щелчком по любопытному носику. Верховная Рада приняла решение, что наблюдателям из страны-агрессора, которые вообще не знают ничего про демократию (судя по их государственному устройству) на наших выборах делать нечего. Ну, что могут сказать о демократичности выборов люди, которые живут при монархии? Так что нехай щастить. ОБСЕ долго упиралась, россияне возмущались, а Путин даже звонил жаловаться Макрону. Но Украина не отступала и ОБСЕ пришлось смириться.
Источник : https://www.dialog.ua
Теги: США, Донбасс, Путин, Кремль
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