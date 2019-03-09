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В ДТП под Луцком погиб журналист ТРК «Аверс»

09.03.2019 17:48
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В ДТП под Луцком погиб журналист ТРК «Аверс»

Вчера, 8 марта, в ДТП под Луцком погиб журналист ТРК «Аверс» Юрий Яцюк.

Об этом сообщило местное издание «Район».

По их данным, авария произошла вечером 8 марта на трассе Устилуг — Луцк — Ровно недалеко от рекреационного комплекса «Рестрапарк».
Водитель автомобиля Volkswagen Passat сбил двух пешеходов, которые перебегали дорогу в неположенном месте. В результате наезда женщина получила травмы, ее доставили в больницу. А 58-летний мужчина, которым оказался волынский журналист Юрий Яцюк, скончался на месте происшествия. Водитель автомобиля объяснил журналистам, что его ослепил встречный свет фар и он не смог справится с управлением.
Как сообщают СМИ, оба пострадавших возвращались с похорон журналиста Романа Флишаровского, который скончался 7 марта.



Теги: Донбасс, Луцк, авария, журналист, пешеход, похороны, гибель, ДТП, ТРК
 
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