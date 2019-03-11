Главная / Новости / Украина / ГОТОВЬТЕСЬ! Штрафы вырастут в 10 раз: украинским автомобилистам сообщили неприятную новость
Последние новости раздела
- ГОТОВЬТЕСЬ! Штрафы вырастут в 10 раз: украинским автомобилистам сообщили неприятную новость17:30
- Поймали на границе: экс-террорист сдал российских кураторов "ЛНР" - видео 17:15
- Шойгу заявил о наращивании Россией военного присутствия в Крыму17:00
- Армия РФ готовит изощренные провокации на Донбассе в день выборов 31 марта16:45
- Музыкальная и спортивная школы со скидкой. Налоговые льготы на образование16:30
- Пушилин анонсировал обострение на Донбассе и обвинил в этом Порошенко16:15
- Эксперты составили прогноз магнитных бурь в Украине на март месяц16:00
- Комаровский рассказал, какие напитки для детей самые полезные15:47
- В Украине стало меньше переселенцев15:30
- Известный астролог предсказал дальнейшую судьбу полуострова Крым15:15
ГОТОВЬТЕСЬ! Штрафы вырастут в 10 раз: украинским автомобилистам сообщили неприятную новость
11.03.2019 17:30
Сразу два законопроекта по новым водительским штрафам зарегистрировали в Раде.
Так, штрафы за не пристегнутый ремень безопасности законопроект №10131 предлагает поднять в 10 раз – до 510 грн, пишет Главред.
Кроме того, штраф за нарушение правил перевозки детей также намерены поднять до 510 грн:
за перевозку детей ростом ниже 145 см без детского кресла;
за перевозку детей возрастом меньше 12 лет без детского кресла;
за перевозку детей до 16-ти лет в любых грузовых автомобилях;
за перевозку организованных групп детей в темное время суток.
За повторное правонарушение в течении года выложить придется уже 850 грн, уточняет законопроект №10130.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, водитель, штраф, автомобиль
Читайте также:
- За такое раньше никогда не штрафовали: водителям подготовили новые правила
- Водителей заставят: в Украине взялись за важный закон
- За выброшенный из машины мусор водителей будут щтрафовать. На большую сумму
- "Безлошадным" тоже светит протокол
- Новые правила парковки и штрафы для водителей: Порошенко подписал Закон
- Украинских водителей ждут новые "зимние" штрафы
- Поймали на границе: экс-террорист сдал российских кураторов "ЛНР" - видео 17:15
- Армия РФ готовит изощренные провокации на Донбассе в день выборов 31 марта16:45
- Пушилин анонсировал обострение на Донбассе и обвинил в этом Порошенко16:15
- В Украине стало меньше переселенцев15:30
- Блокпосты ОРДО: в Горловке огромные очереди, на Каргиле медленное движение14:30
- «Ищем пути»: главари ОРДО обещают повысить зарплаты для рабочих специальностей14:00
- Экс-депутат Госдумы анонсировал конец войны в Украине при ряде условий: "Донбасс Путин сам уже не хочет" 13:40
- На Донбассе молчит оружие боевиков "Л/ДНР": впервые за долгое время 11:25
- В Дружковке испекли рекордный блин-великан10:45
- Выборы президента на Донбассе: ЦИК расширила список городов Донецкой и Луганской областей, где можно проголосовать 08:46
- ГОТОВЬТЕСЬ! Штрафы вырастут в 10 раз: украинским автомобилистам сообщили неприятную новость17:30
- Поймали на границе: экс-террорист сдал российских кураторов "ЛНР" - видео 17:15
- Шойгу заявил о наращивании Россией военного присутствия в Крыму17:00
- Армия РФ готовит изощренные провокации на Донбассе в день выборов 31 марта16:45
- Музыкальная и спортивная школы со скидкой. Налоговые льготы на образование16:30
- Пушилин анонсировал обострение на Донбассе и обвинил в этом Порошенко16:15
- Эксперты составили прогноз магнитных бурь в Украине на март месяц16:00
- Комаровский рассказал, какие напитки для детей самые полезные15:47
- В Украине стало меньше переселенцев15:30
- Известный астролог предсказал дальнейшую судьбу полуострова Крым15:15
- Эксперты составили прогноз магнитных бурь в Украине на март месяц16:00
- Комаровский рассказал, какие напитки для детей самые полезные15:47
- Великий пост: священник рассказал что нужно, и что ни в коем случае нельзя делать в этот период13:20
- Названы самые везучие женские имена10:04
- Как проявляют свои добрые чувства разные знаки зодиака09:30
- Чистый понедельник: что обязательно надо сделать09:15
- Стресс может положительно влиять на кишечник08:30
- Астрологи рассказали, как обманывают разные знаки Зодиака08:15
- Медики подсказали несложный способ очищения печени22:00
- Как очистить от вредных веществ и антибиотиков магазинную курицу18:00
- "Если так дело и дальше пойдет - то нас перебьют..." - Ходаковский признал тяжелый разгром "ДНР" на Донбассе
- В Донецке прогремел взрыв: двери и окна многоэтажки вынесло волной, есть жертвы
- В Донецке авто разнесло остановку: первые фото резонансного ЧП из соцсетей
- В Сети высмеяли террористку "ДНР" Маргариту Пономаренко, которая "клянется в верности республике"
- "Надо воевать и победить армию России на Донбассе", - Наев о готовности ВСУ идти в наступление
- В Донецке на шахте Скочинского обрушился мост: опубликованы фото
- Режиму перемирия пришел конец - враг "выкатил" на линию фронта 120-мм артиллерию и ракетные комплексы
- ВСУ в 30 км от Донецка: напуганные боевики "ДНР" пустили в ход новые снаряды под Красногоровкой. ВИДЕО
- Оккупант резко затих на Донбассе: в ООС рассказали о необычном поведении боевиков "Л/ДНР"
- Кураторы РФ устроили боевикам проблемы с техникой на передовой: "ИС" о конфликте оккупантов на Донбассе