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ГОТОВЬТЕСЬ! Штрафы вырастут в 10 раз: украинским автомобилистам сообщили неприятную новость

11.03.2019 17:30
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ГОТОВЬТЕСЬ! Штрафы вырастут в 10 раз: украинским автомобилистам сообщили неприятную новость

Сразу два законопроекта по новым водительским штрафам зарегистрировали в Раде.

Так, штрафы за не пристегнутый ремень безопасности законопроект №10131 предлагает поднять в 10 раз – до 510 грн, пишет Главред.

Кроме того, штраф за нарушение правил перевозки детей также намерены поднять до 510 грн:

за перевозку детей ростом ниже 145 см без детского кресла;
за перевозку детей возрастом меньше 12 лет без детского кресла;
за перевозку детей до 16-ти лет в любых грузовых автомобилях;
за перевозку организованных групп детей в темное время суток.

За повторное правонарушение в течении года выложить придется уже 850 грн, уточняет законопроект №10130.

 

Источник: https://from-ua.com



Теги: Донбасс, водитель, штраф, автомобиль
 
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