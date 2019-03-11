Эксперты составили прогноз магнитных бурь в Украине на март месяц

11.03.2019 16:00

По словам ученых, уже 11 марта, с утра, разыграется сильная магнитная буря.

Людям с повышенной метеозависимостью, гипертоников, а также ослабленных и имеющих проблемы с сердечно-сосудистой системой необходимо быть предельно осторожными.

К 12 марта буря немного уменьшится, однако не утихнет совсем, продолжаясь до 13 марта.

Магнитные колебания возможны 12, 13, 20, 26 и 29 марта, а серьезные магнитные бури ожидаются 11, 27 и 28 марта .

Источник: https://donpress.com