Последние новости раздела
- Пушилин анонсировал обострение на Донбассе и обвинил в этом Порошенко16:15
- Эксперты составили прогноз магнитных бурь в Украине на март месяц16:00
- Комаровский рассказал, какие напитки для детей самые полезные15:47
- В Украине стало меньше переселенцев15:30
- Известный астролог предсказал дальнейшую судьбу полуострова Крым15:15
- Гройсман пригрозил подорожанием газа для украинцев15:00
- В Раде рассказали, что ждет владельцев нерастаможенных «евроблях»14:45
- Блокпосты ОРДО: в Горловке огромные очереди, на Каргиле медленное движение14:30
- В Украине разбушевался ветер: объявлен оранжевый уровень опасности14:17
- «Ищем пути»: главари ОРДО обещают повысить зарплаты для рабочих специальностей14:00
Эксперты составили прогноз магнитных бурь в Украине на март месяц
11.03.2019 16:00
По словам ученых, уже 11 марта, с утра, разыграется сильная магнитная буря.
Людям с повышенной метеозависимостью, гипертоников, а также ослабленных и имеющих проблемы с сердечно-сосудистой системой необходимо быть предельно осторожными.
К 12 марта буря немного уменьшится, однако не утихнет совсем, продолжаясь до 13 марта.
Магнитные колебания возможны 12, 13, 20, 26 и 29 марта, а серьезные магнитные бури ожидаются 11, 27 и 28 марта .
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, магнитная буря, март
Читайте также:
- Выборы без пенсионеров: в Украине было выдвинуто предложение о лишении права голоса людей пенсионного возраста
- Жебривский призвал мариупольцев завтра прийти и сделать честный выбор
- ЦИК зарегистрировал "донецких" самовыдвиженцев
- Эксперт: "Порошенко придётся каждый день оправдывать доверие и бороться с недоверием"
- Местные выборы. Селидово: будет новый мэр!
- Кремль придумал новые условия, необходимые для прекращения войны на Донбассе
- Пушилин анонсировал обострение на Донбассе и обвинил в этом Порошенко16:15
- В Украине стало меньше переселенцев15:30
- Блокпосты ОРДО: в Горловке огромные очереди, на Каргиле медленное движение14:30
- «Ищем пути»: главари ОРДО обещают повысить зарплаты для рабочих специальностей14:00
- Экс-депутат Госдумы анонсировал конец войны в Украине при ряде условий: "Донбасс Путин сам уже не хочет" 13:40
- На Донбассе молчит оружие боевиков "Л/ДНР": впервые за долгое время 11:25
- В Дружковке испекли рекордный блин-великан10:45
- Выборы президента на Донбассе: ЦИК расширила список городов Донецкой и Луганской областей, где можно проголосовать 08:46
- Даешь, «русский мир»: недвижимость в Луганске можно приобрести за «три гроша»07:46
- Боевики «ДНР» стягивают «Акации» и «Гиацинты»07:24
- Пушилин анонсировал обострение на Донбассе и обвинил в этом Порошенко16:15
- Эксперты составили прогноз магнитных бурь в Украине на март месяц16:00
- Комаровский рассказал, какие напитки для детей самые полезные15:47
- В Украине стало меньше переселенцев15:30
- Известный астролог предсказал дальнейшую судьбу полуострова Крым15:15
- Гройсман пригрозил подорожанием газа для украинцев15:00
- В Раде рассказали, что ждет владельцев нерастаможенных «евроблях»14:45
- Блокпосты ОРДО: в Горловке огромные очереди, на Каргиле медленное движение14:30
- В Украине разбушевался ветер: объявлен оранжевый уровень опасности14:17
- «Ищем пути»: главари ОРДО обещают повысить зарплаты для рабочих специальностей14:00
- Эксперты составили прогноз магнитных бурь в Украине на март месяц16:00
- Комаровский рассказал, какие напитки для детей самые полезные15:47
- Великий пост: священник рассказал что нужно, и что ни в коем случае нельзя делать в этот период13:20
- Названы самые везучие женские имена10:04
- Как проявляют свои добрые чувства разные знаки зодиака09:30
- Чистый понедельник: что обязательно надо сделать09:15
- Стресс может положительно влиять на кишечник08:30
- Астрологи рассказали, как обманывают разные знаки Зодиака08:15
- Медики подсказали несложный способ очищения печени22:00
- Как очистить от вредных веществ и антибиотиков магазинную курицу18:00
- "Если так дело и дальше пойдет - то нас перебьют..." - Ходаковский признал тяжелый разгром "ДНР" на Донбассе
- В Донецке прогремел взрыв: двери и окна многоэтажки вынесло волной, есть жертвы
- В Донецке авто разнесло остановку: первые фото резонансного ЧП из соцсетей
- В Сети высмеяли террористку "ДНР" Маргариту Пономаренко, которая "клянется в верности республике"
- "Надо воевать и победить армию России на Донбассе", - Наев о готовности ВСУ идти в наступление
- В Донецке на шахте Скочинского обрушился мост: опубликованы фото
- Режиму перемирия пришел конец - враг "выкатил" на линию фронта 120-мм артиллерию и ракетные комплексы
- ВСУ в 30 км от Донецка: напуганные боевики "ДНР" пустили в ход новые снаряды под Красногоровкой. ВИДЕО
- Оккупант резко затих на Донбассе: в ООС рассказали о необычном поведении боевиков "Л/ДНР"
- Кураторы РФ устроили боевикам проблемы с техникой на передовой: "ИС" о конфликте оккупантов на Донбассе