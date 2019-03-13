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Американцев просят не приезжать в Украину в день президентских выборов
Дипломатическое представительство США в Киеве обратилось к американским гражданам, которые в день президентских выборов в Украине 31 марта, будут находиться в этой стране. Как сообщает replyua.net, на странице дипломатов США в Facebook появилось сообщение о том, что в день выборов в Украине может быть очень опасно.
«Американским гражданам мы советуем избегать демонстраций и обходить стороной массовое скопление людей 31 марта этого года. В этот день на улицах украинских городов очень много полицейских, возможно блокирование автотранспорта, различные досмотры и ограничения. Подчиняйтесь требованиям и инструкциям правоохранительных органов Украины, проинформируйте своих близких о том, где вы будете находиться в этот день. Не забывайте следить за сообщениями американского посольства», - сказано в сообщении диппредставительства. Нужно отметить, что такие предупреждения звучат практически перед каждым массовым мероприятиям в Украине.
Теги: Украина, Донбасс, президент, выборы президента
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