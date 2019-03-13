На пляже в Одессе коляску с ребенком сдуло в море

13.03.2019 17:15

11 марта пользователь Facebook Василий Бушаров стал свидетелем происшествия на пляже «Аркадия» в Одессе, когда порывом сильного ветра с пирса сдуло в Черное море коляску с маленьким ребенком, передает unian.net.



«Аркадия. Пляж. Сидим, смотрим на море. Справа на пирсе замечаем суету. Там несколько взрослых людей. Один из парней снимает одежду. Причем снимает очень быстро. Неужели захотелось искупаться? Вода не теплее 5 градусов. Прыгает в воду с дальней стороны пирса», — написал в соцсети очевидец.



По словам Бушарова, уже через полминуты женщину подняли на пирс, а через несколько секунд и ее малыша. К счастью, оба потерпевших были живы. Не пострадал и их спаситель, который тоже благополучно выбрался на пирс.



«Люди кутают ребенка в одежду. Скоро уходят с пляжа. Ветер был такой силы, что коляску с ребенком сдуло с пирса. Мама, прыгнула за ним следом. Думаю, что если бы не случилось рядом того парня, то утонули бы оба. Спаслись. Или правильно сказать спас», — отметил очевидец.



В сообщении отмечается, что коляску достать не удалось, она осталась в море. Бушаров также разместил на своей странице в Facebook видеозапись с затонувшей коляской.

Источник: https://zi.dn.ua