Компания УЗ избавилась от пуховых и перьевых подушек

17.03.2019 11:16

Компания «Укрзализныця» отказалась от использования пуховых и перьевых подушек, а также от старых матрасов. Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу компании, вместо пуховых и перьевых подушек, а также матрасов УЗ перейдет на современные синтетические материалы, которые легко чистятся и являются гипоаллергенными.



«В прошлом году приобретено 7 308 таких подушек, 7 328 чехлов для матрасов, 4 124 одеяла и 870 матрасов», - рассказали в компании. Кроме того, сообщается, что также компания решила избавиться от ковровых дорожек в вагонах. Однако в системе закупок Рrozorro говорится о том, что осенью прошлого года компания купила 5000 комплектов постельных принадлежностей азербайджанского и украинского производства, среди которых постельное бельё, полотенца, одеяла и подушки. Эксперты считают, что переход от натуральных материалов экономически будет невыгоден. Такие новшества не понравились обычным пассажирам.



На странице компании в Facebook они комментируют это новость и отмечают, что стоимость белья в поездах уже подорожала с 30 до 50 гривен. Также поступают жалобы на то, что новые подушки оказались слишком плоскими, и спать на них невозможно. Однако подавляющее большинство пользователей пишет, что в последнее время часто ездят на поездах, но ничего нового не увидели.