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Украинским пенсионерам повысили пенсии: стало известно, насколько
С 1 марта в Украине произошел очередной этап повышения пенсий.
Как стало известно, средняя сумма повышения пенсий для украинцев, которые попали под пересчет, составила 514 гривен, передает "Диалог.UA".
Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко объяснил, что повышение пенсий не может быть меньше 100 гривен.
"На сегодня средняя сумма повышения для лиц, пенсии которых подлежали пересчету, составляет примерно 514 гривен", - добавил чиновник.
Он также рассказал, как именно были повышены пенсии. Так, повышение от 100 грн до 400 грн. произошло для 2,5 млн человек. Более 1,5 млн украинцев получили повышенные пенсии от 400 грн до 700 грн. На 1000 грн пенсии повысили примерно 500 тыс получателям.
"Подчеркиваю, что это ежемесячное повышение к пенсии", - заявил Розенко.
Вице-премьер-министр добавил, что тех украинцев, кто имеет большой трудовой стаж, но пенсии ниже 1700 грн, тоже ждут выплаты. Они осуществятся двумя единоразовыми одинаковыми траншами.
С 1 марта пенсионеры получат 1205 грн. С 1 апреля – аналогичную сумму.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, пенсионер, пенсии
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