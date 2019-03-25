- Боевики на Донбассе интересно заговорили об Украине: стали известны интригующие подробности11:31
- Коллапс в Успенке: на границе с Россией в ОРДО простаивает масса машин11:16
- Самолечению – бой. В Украине меняют правила продажи лекарств11:02
- Армия РФ охватила Донбасс мощным огнем минометов и БМП10:48
- Проблемы с доступом к медицине, продуктам, воде и работе: В МККК рассказали о жизни в серой зоне10:30
- В Украине подорожает доллар: что будет с курсом?10:14
- «Слава Украине! Героям Слава!»: бойцы ВСУ нанесли сокрушительный удар в ответ по боевикам09:12
- От штрафа до тюрьмы: на украинцев "охотятся" из-за отсутствия документа08:45
- Вхождение Донбасса в состав России: Поклонская приехала в Донецк с неожиданным заявлением 08:30
- В Донецке проведут митинг против комендантского часа08:16
Самолечению – бой. В Украине меняют правила продажи лекарств
Почти 70% украинских пациентов занимаются самолечением, не обращаясь за помощью к врачам. Об этом свидетельствуют результаты исследования проекта USAID и фонда «Пациенты Украины».
Врачи бьют тревогу, ведь большинство украинцев ошибочно считают, что грипп и простуду можно вылечить антибиотиками, и при первой необходимости покупают сильнодействующие препараты в аптеках без консультации. На самом деле, антибиотики не только не лечат вирусные инфекции, но и могут вызвать осложнения. Чтобы обезопасить украинцев от неправильного лечения, Министерство здравоохранения разработало план усиления контроля за продажами лекарств. Что именно изменится и почему это важно, узнавали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.
Самолечение может быть вредным для вашего здоровья
В начале марта Министерство здравоохранения утвердило Национальный план действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам. Согласно ему, украинские аптеки будут продавать лекарства исключительно по рецепту. Врачи и фармацевты получат четкие инструкции, в каких случаях следует назначать антибиотики, чтобы минимизировать риски их неоправданного использования. Также ограничения коснутся сельского хозяйства, в частности, применения антибиотиков как стимуляторов роста в животноводстве и растениеводстве.
«С каждым годом антибиотики теряют свою эффективность из-за неправильного применения. Бактерии видоизменяются из-за неоправданного приема препаратов и становятся более устойчивыми к ним. Лечить бактериальные болезни становится все сложнее», – обосновывает новации заведующий лабораторией Института эпидемиологии им. Громашевского Алла Щербинская.
Новые правила разрабатывались министерством вместе со специалистами Центра общественного здоровья Минздрава. По словам начальника отдела антибиотикорезистентности и инфекционного контроля Центра Александра Мацькова, изменения коснутся не только антибиотиков, но и противовирусных, антигельминтных и других средств.
И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун уверяет, что главная причина усиления контроля – высокий процент самолечения украинцев и увеличение количества опасных вирусов. В то же время лекарства не подорожают, и купить их смогут все, кто нуждается, но с разрешения врача.
«В плане никоим образом не предусмотрено ограничение доступа к антибиотикам. Он также не повлияет на их стоимость. План направлен на усиление контроля за продажей лекарств – то есть лекарства будут продаваться по рецепту врача», – отмечает Супрун.
Теперь министерству предстоит разработать ряд нормативно-правовых актов по усилению контроля за продажами лекарств, и до конца 2020 года все противомикробные препараты будут продаваться исключительно по рецептам.
Одобрено врачами
Большинство врачей положительно отреагировала на инициативу министерства. Так, глава правления Союза потребителей медицинских услуг, лекарств и изделий медицинского назначения Владислав Онищенко считает, сегодня аптеки стали практически магазинами, где можно приобрести что угодно.
«Действующий закон и приказы МОЗ запрещают продавать рецептурные лекарства без рецепта. Однако до сих пор не удавалось создать эффективный механизм контроля за фармацевтическим лобби», – сетует Онищенко.
Поэтому главная задача министерства создать действенный механизм контроля и ответственности при назначении и продаже антибиотиков, как для врачей, так и фармацевтических компаний в целом. Ведь любое назначение – это ответственность врача, где он ставит свою подпись на рецепте, поэтому можно проследить правильность назначений, а также необходимость тех или иных препаратов.
Эксперты отмечают, что усиление контроля над антибиотиками является вызовом для всех цивилизованных стран, ведь последствия их свободного применения могут быть катастрофическими.
«Уже через несколько лет антибиотики могут перестать действовать на большинство недугов. Например, пневмония, гонорея, туберкулез и серьезные постоперационные осложнения станут смертельными для всего человечества», – объясняет председатель ОО «Инфекционный контроль в Украине» Виктор Ляшко.
Специалисты надеются, что новые правила доступа к лекарствам в Украине смогут изменить угрожающую статистику самолечения в пользу качественного и профессионального лечения.
Теги: Донбасс, врачи, медицина, лекарства
- В Донецке наградили лучших медработников области
- Врачи потребовали мобильник в залог - перед операцией ребенка-инвалида
- Число заболевших ОРВИ в Мариуполе cнижается
- Медреформа в Украине: как бесплатно лечиться у частного врача
- Скорая помощь: будут ли украинцы платить за вызов врача?
- Краматорску остро не хватает врачей
- Боевики на Донбассе интересно заговорили об Украине: стали известны интригующие подробности11:31
- Коллапс в Успенке: на границе с Россией в ОРДО простаивает масса машин11:16
- Армия РФ охватила Донбасс мощным огнем минометов и БМП10:48
- Проблемы с доступом к медицине, продуктам, воде и работе: В МККК рассказали о жизни в серой зоне10:30
- «Слава Украине! Героям Слава!»: бойцы ВСУ нанесли сокрушительный удар в ответ по боевикам09:12
- Вхождение Донбасса в состав России: Поклонская приехала в Донецк с неожиданным заявлением 08:30
- В Донецке проведут митинг против комендантского часа08:16
- Боевики "ДНР" планируют захват Мариуполя и Днепра: в Донецке рассказали, чего хотят в день выборов президента. ВИДЕО22:20
- В центре Донецка в одной из квартир прогремел взрыв: госпитализирован мужчина 21:53
- ""Народная республика" существует для того, чтобы люди страдали", - Казанский о срыве боевиками открытия КПВВ "Золотое"20:52
- Боевики на Донбассе интересно заговорили об Украине: стали известны интригующие подробности11:31
- Коллапс в Успенке: на границе с Россией в ОРДО простаивает масса машин11:16
- Самолечению – бой. В Украине меняют правила продажи лекарств11:02
- Армия РФ охватила Донбасс мощным огнем минометов и БМП10:48
- В Амстердаме представили талисман Евро-2020 (ВИДЕО)10:40
- Проблемы с доступом к медицине, продуктам, воде и работе: В МККК рассказали о жизни в серой зоне10:30
- В Украине подорожает доллар: что будет с курсом?10:14
- Как на пару часов избавиться от зубной боли: народные способы10:03
- Астрологи составили любовный гороскоп с 25 по 31 марта09:30
- «Слава Украине! Героям Слава!»: бойцы ВСУ нанесли сокрушительный удар в ответ по боевикам09:12
- Как на пару часов избавиться от зубной боли: народные способы10:03
- Астрологи составили любовный гороскоп с 25 по 31 марта09:30
- Названы болезни, с которыми помогает бороться обычная вода09:03
- Ученые изобрели необычный метод лечения алкоголизма08:04
- "Геноцид украинцев": американский бизнесмен о схемах Порошенко. ВИДЕО21:16
- На тележке для овощей за сотни рублей: Как пенсионеры добираются до КПВВ «Станица Луганская» из «ЛНР»20:19
- Как кандидаты в президенты Зеленский и Порошенко будут возвращать Донбасс? ВИДЕО18:49
- Названы симптомы рака мозга, которые все игнорируют17:47
- Не спасется никто: ученый вычислил дату начала Третьей мировой17:00
- Переселенку лишили пенсии за отказ от справки ВПЛ: Как женщина вернула выплату16:18
- Поклонская внезапно появилась в Донецке: заявление со сцены вызвало скандал - жители "ДНР" возмущены
- Паспорта России для "ДНР" и "ЛНР": в Донецке объяснили, почему этого никогда не будет
- "Уже 8 человек сгинули, схема одна и та же", - в "ДНР" начали бесследно исчезать люди одной профессии
- Жителям "ЛДНР" посулили паспорта РФ: что известно о возможном нововведении
- Боевики клянут Пушилина за молчание о полных моргах: реальные потери "ДНР" на Донбассе "слили" в Сеть
- ВСУ сравняли с землей крупнейший блиндаж "ДНР" - ПТРК боевиков стал пеплом: "Это был их бастион". ВИДЕО
- «Ужас, что творится»: в соцсети сообщили об огромных очередях на блокпостах ОРДО
- Названы симптомы рака мозга, которые все игнорируют
- Соцсети: украинская ДРГ нанесла серьезный урон НВФ под Спартаком
- Светит ли «Л/ДНР» включение в состав РФ: эксперт дал прогноз