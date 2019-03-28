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День Х еще не настал: сколько еще будут «придерживать» курс доллара в Украине
28.03.2019 16:00
Гривна перешла к падению, вопреки заверениям экспертов, что курс доллара в Украине будут придерживать вплоть до окончания выборов президента 2019.
"Вероятно, в ближайшее время гривна будет двигаться вблизи отметки в грн/$. Фактор приближающихся президентских выборов может увести ее ниже 27 грн/$", – рассказал Главреду финансовый скаут Forex Club Денис Повторенко.
Тем временем, по сравнению с предыдущим банковским днем, курс доллара к гривне подскочил на 9 копеек, а курс евро – на 1 копейку (вчера было зафиксировано падение на 7 копеек и 2 копейки соответственно).
Курсы валют на 27.03.2019 от НБУ:
1 доллар США – 26,9802 грн/$;
1 евро – 30,4633 грн/евро;
10 российских рублей – 4,2046 грн.
Источник: https://antikor.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, доллар, курс валют
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