Украинцы могут не платить ПриватБанку? Комиссию признали незаконной

30.03.2019 22:20

Начисления «за предоставление финансового инструмента» объявлены внезакона.

Украинцам рассказали о том, какая комиссия ПриватБанка может считаться незаконной, а значит необязательна для оплаты, пишет Политека.

Верховный суд Украины вынес вердикт по делу №666/4957/15-ц. В нем рассматривался спор между ПриватБанком и ипотечным заемщиком, который не хотел платить комиссию, указанную в договоре как «за предоставление финансового инструмента». Размер этой комиссии составляет 0,2% от суммы кредита, а начислялась она ежемесячно.

Верховный суд признал такую комиссию незаконной, отметив, что она напрямую не связана с предоставлением кредита. В суде напомнили о том, что банки не могут обязать клиентов платить за действия, которые банк осуществляет в свою пользу или за действия, которые сам клиент осуществляет в пользу банка. Действия ПриватБанка в этом случае были признаны противозаконными.

В заключении подчеркивается, что клиенты не обязаны уплачивать эту комиссию даже при условии того, что она указывалась в кредитном договоре, который они подписали.

Источник : https://from-ua.com