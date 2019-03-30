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Украинцы могут не платить ПриватБанку? Комиссию признали незаконной
Начисления «за предоставление финансового инструмента» объявлены внезакона.
Украинцам рассказали о том, какая комиссия ПриватБанка может считаться незаконной, а значит необязательна для оплаты, пишет Политека.
Верховный суд Украины вынес вердикт по делу №666/4957/15-ц. В нем рассматривался спор между ПриватБанком и ипотечным заемщиком, который не хотел платить комиссию, указанную в договоре как «за предоставление финансового инструмента». Размер этой комиссии составляет 0,2% от суммы кредита, а начислялась она ежемесячно.
Верховный суд признал такую комиссию незаконной, отметив, что она напрямую не связана с предоставлением кредита. В суде напомнили о том, что банки не могут обязать клиентов платить за действия, которые банк осуществляет в свою пользу или за действия, которые сам клиент осуществляет в пользу банка. Действия ПриватБанка в этом случае были признаны противозаконными.
В заключении подчеркивается, что клиенты не обязаны уплачивать эту комиссию даже при условии того, что она указывалась в кредитном договоре, который они подписали.
Источник : https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, комиссия
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