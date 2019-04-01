Выборы-2019: Опубликованы результаты подсчета 80% голосов

01.04.2019 16:20

ЦИК обработала уже 80% бюллетеней.

По подсчетам комиссии, кандидат в президенты Владимир Зеленский набирал 30,41%.

После него идет Петр Порошенко (16,03%). На третьем месте — Юлия Тимошенко (13,24%).

Оппозиционер Юрию Бойко набрал, 11,55%, а Анатолий Гриценко — 7,03%.

Источник: https://donpress.com