Страны G7 одобрили выводы ОБСЕ по первому туру выборов в Украине

02.04.2019 08:32

Послы стран Большой семерки (G7) поприветствовали предварительные выводы миссии международных наблюдателей ОБСЕ о проведении первого тура президентских выборов в Украине.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Twitter, пишет УП.

"Послы G7 приветствуют предварительные выводы Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека и отмечают, что первый тур президентских выборов, проведенный 31 марта, прошел в конкурентной борьбе и в основном в мирной и безопасной атмосфере", - говорится в заявлении.