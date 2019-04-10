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Команда Зеленского заявила о готовящемся преступлении: обращение к украинцам. ВИДЕО

10.04.2019 11:01
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Команда Зеленского заявила о готовящемся преступлении: обращение к украинцам. ВИДЕО

В команде кандидата в президенты, известного украинского комика Владимира Зеленского заявили, что возле одного из офисов партии планируются провокации.

Так, в столичных высших учебных заведениях весьма активно набирают студентов для участия в сомнительной акции и предлагают за это материальное вознаграждение.

Об этом стало известно благодаря сообщению Telegram-канала "Команда Зеленського", передает Знай.

"Мы понимаем, почему соглашаются на такие провокационные действия. К сожалению, ситуация в стране сложилась такая, что студентам надо искать любые возможности, чтобы дополнительно заработать деньги на жизнь. Один из сотрудников нашего контакт-центра получил приглашение на эту акцию в Telegram-канале, так мы узнали все подробности. Смотрите, как работает эта схема в нашем видео", - отмечается в сообщении.



Теги: Донбасс, преступление, Владимир Зеленский, выборы президента
 
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