Команда Зеленского заявила о готовящемся преступлении: обращение к украинцам. ВИДЕО

10.04.2019 11:01

В команде кандидата в президенты, известного украинского комика Владимира Зеленского заявили, что возле одного из офисов партии планируются провокации.

Так, в столичных высших учебных заведениях весьма активно набирают студентов для участия в сомнительной акции и предлагают за это материальное вознаграждение.

Об этом стало известно благодаря сообщению Telegram-канала "Команда Зеленського", передает Знай.

"Мы понимаем, почему соглашаются на такие провокационные действия. К сожалению, ситуация в стране сложилась такая, что студентам надо искать любые возможности, чтобы дополнительно заработать деньги на жизнь. Один из сотрудников нашего контакт-центра получил приглашение на эту акцию в Telegram-канале, так мы узнали все подробности. Смотрите, как работает эта схема в нашем видео", - отмечается в сообщении.