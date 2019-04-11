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Зеленский является лидером политических симпатий почти во всех регионах Украины

11.04.2019 15:01
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Зеленский является лидером политических симпатий почти во всех регионах Украины

Шоумен, руководитель «Студии Квартал 95», кандидат на пост главы украинского государства Владимир Зеленский является лидером политических симпатий большинства наших сограждан. Так пишет replyua.net, ссылаясь на Interfax Ukraine.

Такого рода информацию обнародовали представители социологической группы «Рейтинг». Для получения достоверных фактов они провели опрос в форме личного формализованного интервью. Исследование общественного мнение длилось с 5 по 10 апреля 2019 года. На вопросы экспертов согласились ответить 3 тысячи украинцев. Согласно полученным результатам, Владимира Зеленского поддерживает большинство населения восточных, южных и центральных областей Украины. Пётр Порошенко может составить ему достойную конкуренцию только в западной части нашей страны. Кроме того, руководитель «Студии Квартал 95» опережает своего оппонента во всех возрастных категориях.



Теги: политика, Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента
 
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