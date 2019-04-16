У Савченко рассказали, когда нардеп придет в Раду

16.04.2019 16:55

Освобожденная из-под стражи народный депутат Надежда Савченко, которая обвиняется в подготовке теракта, намерена выйти на работу в Верховную Раду уже на следующем пленарном заседании.

Об этом рассказал "Українським новинам" заместитель главы партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Татьяна Проторченко.

На вопрос о том, когда нардеп планирует выйти на работу и явится ли в Верховную Раду на следующей пленарной неделе (с 23 апреля), она ответила: "Относительно самочувствия – Надежда "незламна". А вот на работу она сразу выйдет".

Стоит отметить, что на этой неделе депутаты работают в комитетах парламента, однако Савченко были исключена из оборонного комитета.