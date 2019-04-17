В штабе Зеленского рассказали о переговорах по дебатам

17.04.2019 12:30

В ходе вчерашнего прямого эфира на телеканале «112.Украина» пресс-секретарь предвыборного штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского Дмитрий Разумков сообщил, как идет переговорный процесс и подготовка к дебатам на НСК «Олимпийский» в ближайшую пятницу, 19 апреля, передает replyua.net. Он отметил, что дебаты будут проходить на двух сценах по разные стороны стадиона. «Касаемо трибуны, я думаю, что трибуна у Зеленского будет 19 числа», - сказал он.



Дмитрий Разумков добавил, что уже состоялись заседания рабочих групп со стороны обоих кандидатов в президенты.



«Они идут в некоторой степени странно, так как наши коллеги удаляются для проведения консультаций, потом возвращаются. Была достигнута позиция, что на стадионе именно на газоне поставить сцену не получиться, потому что буквально через несколько дней будет футбольный матч, и мы просто испортим газон, что недопустимо. В связи с этим было принято решение поставить сцену так, как обычно это делают на концертах», - сказал спикер штаба Зеленского.