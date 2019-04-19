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Возле школы была устроена "разборка" со стрельбой
Полиция Ровно открыла уголовное дело по факту массовой драки со стрельбой около средней школы на улице Коновальца.
Об этом сообщают пресс-служба местной полиции в четверг, 18 апреля, передает facenews.
Инцидент произошел накануне около 20:00. "Были слышны выстрелы, около 30 человек устроили потасовку", - сообщил он.
Предварительно установлено, что неизвестные лица, которые приехали в четырех автомобилях, устроили драку, а также открыли стрельбу. С места происшествия криминалисты изъяли восемь гильз.
В медицинские учреждения с получением телесных повреждений пока никто не обращался.
Полицейские оперативно установили три автомобиля и личности злоумышленников: два автомобиля Skoda Octavia на иностранной регистрации под управлением 21-летних жителей Ровно обнаружили в областном центре, а 42-летнего водителя Lexus LX 570 - в Здолбунове. Еще одно транспортное средство правоохранители разыскивают.
При осмотре трех авто следователи и криминалисты обнаружили и изъяли газовые баллончики, бронежилеты, балаклавы, ружья, патроны, ножи.
Теги: Донбасс, Ровно, школа, стрельба
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