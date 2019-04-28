Порошенко могут лишить права покидать Украину: стали известны интересные подробности

28.04.2019 11:20

Столичным окружным административным судом начато расследование производства по иску о запрете на пересечение границы для действующего президента Украины Петра Порошенко и его ближайших соратников.

Как передает replyua.net, автором соответствующего иска стал журналист, автор и ведущий программы «Гроші» на канале «1+1» Александр Дубинский. Так, он обратился в суд с просьбой запрета представителям власти выезд за границу на срок один год после проведения президентских и парламентских выборов.



Александр Дубинский считает, что года будет достаточно для выяснения, кто из представителей власти причастен к хищению денег. При этом, дело будет рассматриваться в упрощенном режиме без уведомления всех участников.



Ранее средства массовой информации сообщали, что в Польше считают нынешнего главу украинского государства Петра Порошенко заложником националистов и выразили надежду, что новый президент – Владимир Зеленский - отменит мораторий на эксгумации.