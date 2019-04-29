Как отвлечь детей от гаджетов

29.04.2019 22:39

Глава Минздрава ответила, когда детям можно начинать "пользоваться" гаджетами и об ограничениях.



Детям до двух лет лучше не проводить время перед экраном или с телефоном. Для детей старше такое время должно ограничиваться 60 минутами. Об этом рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун вFacebook, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.



"Конечно, бывает трудно удержать внимание детей, поэтому родители склонны использовать любые средства. Посмотреть мультики или поиграть в телефоне - чуть ли не самые популярные опции. Впрочем, позволять детям часами играть гаджетами - не лучшая идея. Особенно, когда речь идет о здоровье", - объяснила Супрун.



Супрун советует как взрослым, так и детям быть подвижными как можно больше. Развлечения перед экраном в виде просмотра мультиков или игры на телефоне не входят в этот перечень.



Из рекомендаций по физической активности, по советам Супрун, важно следующее:



Быть активными как можно больше и различными средствами. Хороший способ привлечь малыша двигаться - интерактивные игры на полу.



Для тех малышей, которые еще не двигаются активно, нужно хотя бы 30 минут в день (во время, когда они не спят) проводить в положении на животе.



Привлекайте их двигать конечностями, тянуть, толкать или хватать небольшие предметы.



Нежелательно, чтобы ребенок находился более часа в колыбели, качели или в слинге на спине. Чем меньше времени в ограниченном пространстве, тем лучше развивается моторика ребенка и уменьшаются риски иметь лишний вес.



Для детей от двух лет и старше нужно проводить около 3-х часов в движении. Активность может быть различной интенсивности - игра с мячом, прогулки, танцы, интерактивные игры и тому подобное. Чем больше, тем лучше. Важно, чтобы дети имели возможность двигаться как на улице, так и в помещении.



Если ребенку нужно сидеть, старайтесь что-то читать или рассказывать. Или поощрить его играть в настольные игры, головоломки, к рисованию, лепке или пению. Эти активности имеют большие преимущества для когнитивного развития малыша.



"Дети физически активных родителей больше склонны перенимать эту привычку и придерживаться ее уже во взрослой жизни. И наоборот. Если вы будете проводить много времени, просматривая телевизор, существует вероятность, что ребенок благоволит эту привычку и будет менее подвижным", - предупредила Супрун.



Также она напомнила о важности полноценного сна: младенцы должны иметь 14-17 часов сна (в возрасте 0-3 месяца) или 12-16 часов (в возрасте 4-11 месяцев). Дети в возрасте от 1 до 2 лет - 11-14 часов хорошего сна с регулярным временем на пробуждение и ночной сон. Детям от 3 лет нужно спать не менее 10-13 часов.



Меньшая же продолжительность сна связана с высоким риском иметь лишний вес, нарушением эмоциональной регуляции и роста. Чем меньше сна, тем больше вероятность, что ребенок будет проводить время перед экраном и хотеть играть с гаджетами.



"Полноценный сон + физическая активность + меньше времени сидя - научно обоснованный рецепт полноценного и здорового развития ребенка", - резюмировала Супрун.