Штрафы за долги по коммуналке: как пеня ударит по карману

02.05.2019 20:34

С 1 мая будет введен в действие закон о жилищно-коммунальных услугах. Он изменит принцип обслуживания дома и придомовой территории. Также вводится понятие абонплаты за ЖКУ и пеня на задолженность по уплате коммуналки, сообщает 24 канал.

Закон о ЖКУ был принят еще в 2017 году, но в 2018 он действовать не начал, потому что Кабмин не успел прописать подзаконку.

С 1 мая этого года почти все нормы закона уже начнут действовать, заверила в комментарии 24 каналу одна из разработчиц этого закона, народный депутат Алёна Бабак.

Согласно принятым изменениям, каждый дом сможет выбрать модель взаимоотношений с поставщиками коммунальных услуг. Потребители смогут решать, какие договоры – прямые или коллективные – заключать с поставщиками услуг, а также – выбрать себе управляющего.

Каждый многоквартирный дом теперь имеет право выбрать себе управляющего домом – человека или компанию, которая будет заниматься обслуживанием именно их дома.

“Таким образом, мы станем хозяевами в своих домах, перестанем зависеть от монополиста – ЖЭКа. Сможем ставить перед управляющим конкретные задачи, которые он должен выполнить. Если он с работой не будет справляться – будем иметь право поменять”, - пояснила энергетический эксперт Мария Яковлева.

Выбрать управляющего нужно будет в течение года. При этом предусмотрено, что старые договоры будут действовать до момента, пока собственники не заключат договоры по новому закону.

Пеня

Также с 1 мая начнут начислять пеню за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг. Мария Яковлева отметила, что эта пеня довольно условная. Это 4% годовых. Это просто такое напоминание, что надо платить за коммуналку, а не карательное мероприятие.

4% годовых означает, что в случае просрочки коммунального платежа вы заплатите 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки. Например, если просрочили 1000 гривен коммунального платежа, то пеня за день составит 10 копеек. Но она не может превышать размер долга. Также её не будут начислять потребителям, которым государство задержало выплату субсидии или льгот, или которым работодатель задержал зарплату – но это надо будет доказать документом.

Отключение за долги

Многие СМИ уже написали "страшилки" о том, что согласно новому закону должников будут проверять и отключать. Но тут не всё так однозначно, говорит Яковлева. У нас 60% жилья – старого жилого фонда. И все счётчики – в середине квартиры. Практически везде вертикальная разводка. И отрезать можно только электричество, да и то – если есть счётчик снаружи. Если только в середине счетчики – практически ничто нельзя отключить, – пояснила она.

Сейчас как раз коммунальные службы часто злоупотребляют и отключают весь дом, особенно если должник не один, а если их 20-30%. И предоставляют соседям "возможность" разорвать друг друга. Законом такое отключение не предусмотрено. Но есть механизм, когда коммунальные службы имеют право проверить должника, но это не новая норма, она и сейчас действует. Если есть физическая возможность отключить именно этого должника – его отключают, – уточнила Яковлева.

И ещё одно карательное мероприятие, если задолженность превышает 84 тысячи гривен – на должника подают в суд, накладывают арест на имущество и недвижимость, принудительно продают и погашают долги. Этот механизм сейчас не используют, потому что суды – это достаточно долго. Но об этой норме стоит помнить.

Новый закон и старые-новые тарифы

Определенный законом год на выбор модели отношений между потребителем и предоставителем услуг приведет к тому, что у предприятий, предоставляющих коммунальные услуги, могут измениться условия хозяйствования, отметила Алёна Бабак. Например, мы до сих пор не знаем, изменится ли и как именно цена на газ. Если изменится – это повлечёт за собой изменение стоимости горячей воды и отопления. А по закону о ЖКУ старые договоры должны действовать без изменений, без корректировок тарифов.

Чтобы коммунальную отрасль не загнать в угол, потому что люди достаточно пассивны и не примут одномоментно решение о том, какую модель отношений они выберут, мы зарегистрировали проект закона 10228. Он даст возможность в этот период органам местного самоуправления и Нацкомиссии корректировать тарифы по старой структуре. Если цена газа изменится – проиндексировать на газ, – пояснила нардеп.

В целом, эксперты считают закон о ЖКУ хорошим. Если он заработает – мы избавимся от некачественного предоставления коммунальных услуг. И наши дома и двор изменятся. Конечно, для этого нужно будет брать на себя ответственность за собственное жильё. И сотрудничать с соседями. А это для украинцев порой бывает сложнее, чем вечно жаловаться на ЖЭК.

Источник: https://from-ua.com