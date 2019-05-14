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Идет жара: стал известен ближайший прогноз погоды

14.05.2019 16:36
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Идет жара: стал известен ближайший прогноз погоды

Вторник, 14 мая, по всей Украине до конца суток будет теплым. Дожди начнут утихать, а температура воздуха будет повышаться еще больше. Местами воздух прогреется до +25 градусов. Как сообщает Гидрометеоцентр Украины, в западных регионах нашей страны днем вторника будут грозовые дожди.
"Днем на западе местами 15-20 градусов тепла. На остальной территории без осадков; температура днем 20-25 градусов. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", – говорится в сообщении. В столице Украины без погодных потрясений. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, а температура достигнет отметки в плюс 23 градуса тепла.



Теги: Донбасс, дождь, жара, прогноз погоды
 
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