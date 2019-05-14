Идет жара: стал известен ближайший прогноз погоды

14.05.2019 16:36

Вторник, 14 мая, по всей Украине до конца суток будет теплым. Дожди начнут утихать, а температура воздуха будет повышаться еще больше. Местами воздух прогреется до +25 градусов. Как сообщает Гидрометеоцентр Украины, в западных регионах нашей страны днем вторника будут грозовые дожди.

"Днем на западе местами 15-20 градусов тепла. На остальной территории без осадков; температура днем 20-25 градусов. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", – говорится в сообщении. В столице Украины без погодных потрясений. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, а температура достигнет отметки в плюс 23 градуса тепла.