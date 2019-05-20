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Сразу же после инаугурации: стало известно о первом громком указе Зеленского
Первым указом на посту главы украинского государства будет громкое решение о роспуске украинского парламента. В это же время датой проведения досрочных выборов будет названо 14 июля 2019 года. Как пишет replyua.net, об этом написало издание «Украинские национальные новости», ссылаясь на информированные источники.
Свое заявление о роспуске депутатов Верховной Рады Украины, по данным СМИ, новоизбранный президент Владимир Зеленский сделает сразу же после проведения инаугурации. Такой указ станет первым для нового гаранта Конституции после того, как он вступит в свою должность. Однако никаких официальных заявлений по данному поводу в команде Зеленского никто еще не делал.
Также представители СМИ припоминают, что, пытаясь сорвать роспуск украинского парламента и внеочередные выборы, фракция «Народного фронта» в Верховной Раде Украины заявила о своем выходе из коалиции, на что Владимир Зеленский ответил: «Как можно выйти из того, чего не существует?». Напомним, ранее вчера мы уже сообщали, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал парламентариям ВРУ «неприятный сюрприз».
Теги: Донбасс, инаугурация, Зеленский
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