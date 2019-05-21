Кортеж нового президента: СМИ раскрыли, как Зеленский на самом деле ''пришел'' в первый день на работу

21.05.2019 19:02

Сегодня, 21 мая, в свой первый рабочий день в администрации президента Владимир Зеленский прибыл в кортеже, от которого намеревался отказаться, передает "Диалог.UA".

Ранее сообщалось, что кардинальные изменения произошли в Администрации президента в первый рабочий день Зеленского. Сегодня же на консультации с главами фракций Зеленский уже не пошел пешком, как вчера, после инаугурации. В Киеве самый молодой президент за всю историю Украины живет возле здания Верховной Рады по адресу улица Грушевского, 9А. В народе этот дом называют "монстром". В свое время он стал первой скандальной стройкой в центре столицы. Здесь же в нескольких шагах от дома в Мариинском парке мы видели, как Зеленский делает утреннюю гимнастику. Но сегодня не было никакой пробежки. Около 9 утра во дворе дома появились микроавтобусы государственной охраны, а в парке возле дома - несколько "тихарей" (так называют, агентов под прикрытием, что сливаются с обычными прохожими), которые прочесывали территорию. Владимир Зеленский вышел на задний двор, где сел в черный седан Mercedes. После того как кортеж выстроился, автомобили начали свой путь. Итак, кортеж президента Зе состоит из пяти автомобилей. Первый - седан Volkswagen с синими госномерами и мигалками. Это так называемая "кукушка", которая расчищает автопоток. Машина стартует на несколько минут раньше остальных. Затем "мерс", в котором ехал президент Зеленский. Отметим, что черный Mercedes в кортеже Владимира Александровича сегодня был один. Когда ездил, к примеру, его предшественник Петр Порошенко, то было две абсолютно идентичных машины, чтобы не понять, в какой из них сидит гарант. Третья машина - это охрана на микроавтобусе Volkswagen. Четвертая - легковушка Volkswagen c проблесковыми маячками. Замыкает кортеж - еще один тонированный бус. Кортеж Зеленского честно постоял на красный сигнал светофора при выезде со двора, повернул направо и поехал в сторону улицы Шелковичной. Там он заехал в арку возле Администрации президента. Отметим, что согласно статьи 5-й Закона Украины о государственной охране органов власти и должностных лиц: президенту полагается госохрана в местах его постоянного и временного пребывания. В течении срока полномочий президента также обеспечивается безопасность членов его семьи, проживающих вместе с ним или тех, которые сопровождают его. А статья 18-ая этого же Закона гласит, что военнослужащие вместе с сотрудниками Национальной полиции могут временно ограничивать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах во время движения автомобилей, в которых едет президент.