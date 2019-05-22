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Назначение Зеленского обрастает скандальными деталями, грядет суд: «Отправил солдат на верную смерть»
Трагическую ошибку Петра Порошенко пытаются прикрыть, спихнув вину на нового соратника президента Владимира Зеленского
Об этом в своем видеоблоге на YouTube заявил украинский журналист Александр Дубинский. Так он прокомментировал назначение нового главы государства 21 мая.
Накануне Владимир Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ. Он уволил действующего главу ведомства Виктора Муженко и поставил на его место генерал-лейтенанта Руслана Хомчака. Соответствующий указ (№301/2019) опубликовала пресс-службой на сайте администрации президента.
С 2016 года Руслан Хомчак занимал должность заместителя командующего Сухопутными войсками Украины. Он также возглавлял оперативное командование «Юг». Известно также, что военный угодил в Иловайский котел. Недавно блогер Ростислав Шапошников обвинил Руслана Хомчака, якобы, тот бросил своих подчиненных на поле боя.
Александр Дубинский утверждает, что все было по-другому. Как отметил журналист, Руслан Хомчак не руководил военной операцией, а попал в «мясорубку» вместе со всеми и тоже рисковал погибнуть, выбираясь из «котла» по предоставленному коридору.
«Сейчас попытка переложить вину за Илловайскую трагедию на Хомчака — это попытка снять вину с Порошенко и Муженко. Потому что именно они вели переговоры о том, чтобы организовать тот самый гуманитарный (белый) коридор, по которому должны были выйти украинские войска. Не договорились, и Хомчак дал команду прорываться к своим коллонам, потому что русские начали стягивать войска, и если бы они протянули до конца — то убили бы всех», — подчеркнул Александр Дубинский.
Журналист напомнил, что военная прокуратура вела расследование по этому вопросу. В итоге вину Руслана Хомчака никто не подтвердил. Бойцы ВСУ, которые вместе с командиром прорывались через российские позиции, официальных претензий к нему не имеют. Автор считает публикацию в интернете слишком слабым основанием для обвинения Хомчака. По данным очевидцев, генерал-лейтенант не покинул Илловайск, хотя мог это сделать.
Александр Дубинский предложил Руслану Хомчаку, как самому заинтересованному лицу, довести историю с Илловайской трагедией до суда и дать там показания, чтобы выяснить, кто же «повел тысячи украинских солдат на верную смерть». Это должно стать делом чести нового главы Генштаба ВСУ.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, война, Иловайск, скандал, Зеленский
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