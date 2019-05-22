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Новый глава АПУ прокомментировал возможность снижения тарифов в Украине
22.05.2019 08:30
Команда нового президента Украины Владимира Зеленского обсуждает возможности снижения тарифов на газ для населения. Об этом заявил глава Администрации резидента Андрей Богдан.
Так, глава АПУ отметил:
«Мы рассматриваем различные пути снижения цены на газ. Но эти решения мы можем принимать после консультации с международными партнерами, потому что зависимость Украины, к сожалению, от прошлой власти, от их решений, очень большая зависимость от МВФ и других международных организаций».
Богдан уточнил, что сейчас Украина вынуждена согласовывать решения с МВФ, иначе, рискует получить негативные последствия в кредитной и финансовой политике.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, цена, газ, тариф
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