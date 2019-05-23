- Совершают атаку на армию, язык и веру: Порошенко прокомментировал уголовные производства САП15:06
- 46% голосов за сутки: на сайте президента появилась петиция за отставку Зеленского14:45
- Правду о коалиции раскрыли в Раде: «такого не ожидал даже Зеленский», худшие опасения сбылись14:33
- Полторак: с Россией переговоры нужно вести очень осторожно14:15
- Приказ о переговорах с «Л/ДНР» о мире поступил при Порошенко: подробности скандала14:02
- «ПриватБанк» подал иск к Коломойскому в суд США13:44
- Запущен процесс отмены указа Зеленского о роспуске Рады: первые подробности13:30
- Верховная Рада 9 созыва: у Зеленского рассказали, с кем будет сотрудничать «Слуга народа»13:15
- Украинским военным представили нового главу Генштаба ВСУ12:45
- Закон Зеленского о роспуске Рады вступил в силу12:15
Правду о коалиции раскрыли в Раде: «такого не ожидал даже Зеленский», худшие опасения сбылись
В Верховной Раде признались, что у них отсутствует полный список народных депутатов, которые входили в распущенную коалицию
У Аппарата Верховной Рады нет перечня нардепов, входивших в коалицию депутатских фракций по состоянию на этот месяц, сообщает председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на ответ Аппарата ВРУ.
«Аппарат Верховной Рады Украины и его структурные подразделения, ответственные за работу с комитетами и фракциями, не наделены полномочиями по учету соответствующей информации, а затем и по определению состава депутатского корпуса по его коалиционной принадлежности», — отмечается в документе.
В Аппарате Верховной Рады также рассказали о том, что при выходе из коалиции фракция «Народный фронт» предоставила ряд документов, в том числе и список с подписями 70 народных депутатов, членов упомянутой фракции.
В то же время информация о размере и составе всей коалиции не предоставлялась.
Известно, что информация о депутатского состава коалиции депутатских фракции не учитывается Аппаратом Верховной Рады Украины с октября 2010 года, после изъятия из регламента Верховной Рады соответствующего раздела.
Примечательно, что объявляя о роспуске Верховной Рады Владимир Зеленский обращал внимание на то, что коалиции, по сути, существовала только на бумаге.
Ранее Верховная Рада отказалась отказалась принимать закон, предложенный президентом Владимиром Зеленским.
Политолог Юрий Романенко оценил «избирательные метания» парламента и главы государства на своей странице в Facebook. Он объяснил, почему народные депутаты отказались принимать закон, предложенный Владимиром Зеленским.
Эксперт напомнил, что у восьмого созыва Верховной Рады было достаточно времени, чтобы изменить правила проведения выборов. Да и теперь они могут собраться и проголосовать за нужное им решение проблемы. Вот только делать они этого не будут:
«Коалиция имела пять лет, чтобы принять любой закон о выборах. Более того, они и сейчас если напрягутся, могут такой закон принять. Но не примут. Потому пусть не вопят, что Зеленский нарушает там что-то. Парубий разрушил какое-либо понятие законности в принципе вместе с порошенковской коалицией. Так что тем приятнее наслаждаться как их безответственность и наглость повернулась против них. На это реально приятно смотреть», — подчеркнул Юрий Романенко.
Теги: Донбасс, коалиция, Верховная Рада, Зеленский
- Коалиция сохранена - представитель президента в Раде
- Коалиция будет работать и без Ляшко
- Найем заявил о создании широкой коалиции в Раде
- Саакашвили уже начал собирать коалицию в Раде, пока аж из трех нардепов, они же претенденты на министерские портфели
- Ляшко решил "подставить " Порошенко
- Рада приняла закон о гастролях российских артистов в Украине
- В "ДНР" вынесли приговор "соучастнику" ликвидации Гиви14:25
- Приказ о переговорах с «Л/ДНР» о мире поступил при Порошенко: подробности скандала14:02
- Путин выдвинул Украине три циничных условия08:00
- Донецк всколыхнул страшный взрыв, весь город напуган: "Громыхнуло, что аж присели, дом затрясся"07:12
- Пристайко рассказал, что хочет сделать Зеленский с переговорным процессом по Донбассу20:37
- Украинские военные отразили атаку НВФ и получили ранения20:03
- Под Мариуполем разворовали блокпост19:00
- Война на Донбассе: боевики захватили 8 военных ВСУ14:02
- Новинский призвал Зеленского разблокировать оккупированный Россией Донбасс11:45
- На КПВВ "Новотроицкое" задержали группу пограничников-вымогателей10:00
- Совершают атаку на армию, язык и веру: Порошенко прокомментировал уголовные производства САП15:06
- 46% голосов за сутки: на сайте президента появилась петиция за отставку Зеленского14:45
- Правду о коалиции раскрыли в Раде: «такого не ожидал даже Зеленский», худшие опасения сбылись14:33
- В "ДНР" вынесли приговор "соучастнику" ликвидации Гиви14:25
- Полторак: с Россией переговоры нужно вести очень осторожно14:15
- Приказ о переговорах с «Л/ДНР» о мире поступил при Порошенко: подробности скандала14:02
- «ПриватБанк» подал иск к Коломойскому в суд США13:44
- Запущен процесс отмены указа Зеленского о роспуске Рады: первые подробности13:30
- Верховная Рада 9 созыва: у Зеленского рассказали, с кем будет сотрудничать «Слуга народа»13:15
- Приметы на 23 мая: что нельзя делать13:00
- Приметы на 23 мая: что нельзя делать13:00
- Ученые: астму можно лечить с помощью смартфона08:15
- Ученые создали прибор для борьбы с бессонницей22:25
- Развенчаны популярные мифы о гормонах19:47
- Эксперт рассказала, как лечат аллергию13:30
- У Супрун оголосили про жорстку заборону на лікування: “Вони все одно помруть”13:15
- Как без таблеток избавиться от головной боли12:45
- Астролог озвучил неожиданный прогноз о будущем Украины15:37
- Инаугурация Зеленского: назван самый плохой знак14:48
- Как определить у себя диабет: названы главные симптомы10:28
- Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"
- Зеленский сделал экстренное заявление о сделке с Порошенко: «Это самое ценное»
- Зеленский исполнил свое первое "мини-обещание"
- Как определить у себя диабет: названы главные симптомы
- Недолго Кремль радовался: Зеленский сразу же нанес превентивный удар по Путину
- Астролог озвучил неожиданный прогноз о будущем Украины
- Кремль в панике: "ДНР/ЛНР" разваливаются на глазах, сепаратисты массово отказываются воевать за РФ
- Резонансное ДТП с Зайцевой: запущено расследование по новому скандальному обвинению
- "Янукович выбрал его не случайно": Зеленскому подсказали место силы
- Донецк всколыхнул страшный взрыв, весь город напуган: "Громыхнуло, что аж присели, дом затрясся"