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У Зеленского объяснили, какой законопроект Верховная Рада должна принять в срочном порядке
Верховная Рада должна принять законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Об этом заявил представитель команды президента Украины Владимира Зеленского Денис Монастырский в ходе встречи парламентско-гражданской платформы в Киеве.
Так, представитель команды Зеленского уточнил:
«Единственный пункт, который мог бы и должен объединить парламент сегодня, — это принятие закона об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Это тот долг, который имеем все мы перед украинским обществом, в первую очередь, и перед международными партнерами. Тут необходимо подняться выше над политическими интересами и политическими видениями, и принять в этом созыве этот очень важный акт».
Монастырский отметил, что также должна быть принята стратегия национальной безопасности:
«Это очень важный документ, но перед этим должна быть объективная оценка исполнения стратегии 2015 года, для учета при разработке новой стратегии».
По мнению Монастырского, все изменения уголовно-процессуального законодательства должны происходить через профильный комитет Верховной Рады.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, законопроект, Верховная Рада, Зеленский
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