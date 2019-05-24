Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

"ЛНР" передала Украине 60 заключенных

24.05.2019 17:19
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"ЛНР" передала Украине 60 заключенных

В течение 2014-2019 лет из неподконтрольных территорий Донбасса переведено 454 осужденных.
В Cчастье Луганской области в пятницу, 24 мая, состоялась передача 60 заключенных из тюрем на неподконтрольной территории "ЛНР". об этом сообщает омбудсмен Людмила Денисова в Facebook, пишет Корреспондент.
"Забрала 60 граждан Украины, которые находились в пенитенциарных учреждениях Луганской области и на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывали наказание за совершенные преступления", - сообщила она.
Омбудсмен уточнила, что это уже пятый этап передачи заключенных из оккупированной части Луганской области.
"С декабря 2018 года по май 2019 мы переместили 255 осужденных. Из них 105 человек или их родственники непосредственно обращались ко мне с заявлениями о переводе. Всего, вместе с лицами, которые переведены из оккупированной части Донецкой области - перемещено 268 осужденных. Из них уже 46 человек освобождены", - говорится в сообщении.
В целом, в течение 2014-2019 лет переведено 454 осужденных.



Теги: Донбасс, передача, заключенные, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх