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Выращивайте картошку и заготавливайте консервы: политолог рассказал, что делать украинцам
При президенте Владимире Зеленском власти Украины точно, как и при Петре Порошенко, будут заниматься переделом собственности в обмен на то, что в интересах США они будут проводить антироссийскую риторику.
Как информирует from-ua, такое заявление прозвучало от политолога Александра Дудчака.
Он подчеркнул, что украинское общество всё ещё по инерции надеется на то, что при Зеленском страна начнет развиваться, но это совершенно не так. «Но судя по заявлением о том, что основой их идеологии будет либертарианство, хочется пожелать украинцам заготавливать консервы и выращивать больше картошки на своих огородах. Такая политика не принесет ничего, кроме обеднения», — заявил политолог. Напомним, что многие эксперты уже высказали своё недовольство первыми днями президентства Зеленского.
По их словам, он не проводит политику, обещанную во время президентской гонки. Вместо того, чтобы решать вопрос Донбасса, президент занимается второстепенными делами, к примеру, возвращает украинское гражданство Михаилу Саакашвили, призывает политиков покупать шаурму, чтобы быть ближе к народу, но реальных шагов в новой должности Зеленский до сих пор не сделал.
Теги: Украина, Донбасс, консервы, картошка, Зеленский
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