- В Украине готовят "приятный сюрприз" для автошкол после резонансного ДТП с Зайцевой13:02
- В Киеве начался суд над полицейскими, убившими ребенка12:23
- Стало известно, кто заменит Геращенко на переговорах в Минске12:01
- Гороскоп на 4 июня: Близнецам нужно быть осторожными, а Козероги будут шокировать окружающих08:12
- Как украинцы будут голосовать на досрочных выборах Рады22:14
- Хрущевки будут сносить: согласия жильцов не требуется!21:48
- Президент Украины извинился перед журналистами21:30
- Гривня на межбанке продолжает падать21:02
- Саакашвили назвал партию, которую поддержит на выборах в Верховную Раду: принято неожиданное решение20:45
- Законопроект Зеленского о незаконном обогащении прошел регистрацию в Раде20:32
Украинцев ожидает самое аномальное лето
В этом году ожидается аномальное лето. Об этом твердят климатологи. Они заявляют, что из-за глобального потепления лето в этом году в Украине станет короче на целый месяц.
Из-за резких климатических изменений уже в августе украинцы ощутят резкое похолодание.
Конец лета в 2019 году будет дождливым и холодным, передает zi.ua.
Одна из ведущих сотрудниц Гидрометцентра института Украины, Вазира Мартазинова, рассказала, к чему стоит готовиться украинцам.
«Лето по отношению к предыдущим годам, предшествующего столетия, сжалось. Оно стало не таким длинным, как три месяца, а продолжается где-то два месяца», – рассказала климатолог.
О том, что глобальное потепление уже вошло в свои права, свидетельствует тот факт, что многие растения начали мутировать. Сообщается, что плющ обыкновенный, который традиционно стелется по земле, в последние годы ползет по стволам деревьев.
Примечательно, что плющ уже успел переродиться, у него изменилась форма листьев, и теперь плющ плодоносит темными кистями и цветет белым цветом. Такие признаки плюща обыкновенного более характерны для плюща средиземноморского, что растет на территории Грузии, Франции и Испании. Ученый Виктор Мельник считает, что такие преобразования являются следствием климатических изменений.
Стоит также заметить, что такие резкие заявления климатологов не кажутся абсурдными на фоне жаркого мая, который позволил лету начаться, по сути, на месяц раньше.
Теги: Украина, Донбасс, глобальное потепление, похолодание, гидрометеоцентр, лето
- "Уберите все, что может летать", - атмосферный фронт принесет в Украину холодную стихию с ливнями и ветром - прогноз
- Гидрометцентр: ближайшие дни в Украине будут очень холодными и дождливыми
- Прогноз погоды в Украине на выходные не из приятных: синоптики объяснили, когда и где ждать похолодания
- Готовим шубы - в пятницу Украину накроют морозы!
- В Украину возвращается зима?
- На Черном море поднимутся четырехметровые волны
- Кому мешал куратор боевиков "Л/ДНР" Сурков: Белковский раскрыл новые планы Путина по Донбассу13:20
- Шахтные воды на шахте «Комсомолец Донбасса» без очистки сливают в водоемы12:42
- Жители Донецка и других городов не верят в «агитацию» за получение «паспортов РФ»11:42
- Донбасс охватили жаркие бои: боевики "Л/ДНР" пошли в атаку - ВСУ отбивают удары ПТРК и зениток11:02
- Пляж с военной базой и патрули: как и за сколько отдыхают летом в ДНР10:41
- Донбасс уже не нужен: почему куратор боевиков потерял свой пост в Кремле10:19
- Обстановка на блокпостах в Донбассе: На «Гнутово» нет машин09:38
- Четыре члена НВФ подорвались на собственных минах, — ГУР Минобороны09:21
- Боевики на Донбассе молятся иконе Владимира Путина08:49
- «Пушилин, Приходько, примите меры»: горловчане возмущены ужасными условиями на КПП «ДНР»08:31
- Кому мешал куратор боевиков "Л/ДНР" Сурков: Белковский раскрыл новые планы Путина по Донбассу13:20
- В Украине готовят "приятный сюрприз" для автошкол после резонансного ДТП с Зайцевой13:02
- Шахтные воды на шахте «Комсомолец Донбасса» без очистки сливают в водоемы12:42
- В Киеве начался суд над полицейскими, убившими ребенка12:23
- Стало известно, кто заменит Геращенко на переговорах в Минске12:01
- Жители Донецка и других городов не верят в «агитацию» за получение «паспортов РФ»11:42
- На украинском авторынке появился "узбекский AVEO"11:30
- Лаптеголовые: в сети высмеяли новый головной убор "российской армии"11:18
- Донбасс охватили жаркие бои: боевики "Л/ДНР" пошли в атаку - ВСУ отбивают удары ПТРК и зениток11:02
- Пляж с военной базой и патрули: как и за сколько отдыхают летом в ДНР10:41
- Как улучшить сон: названы три простых способов22:41
- Врачи назвали летний фрукт, помогающий снизить давление18:03
- Приметы на 3 июня: что нельзя делать в день святых Елены и Константина15:48
- Врачи рассказали о вреде электронных сигарет14:00
- Ученые назвали группу крови, привлекающую комаров10:00
- Супрун предупредила о вреде курения кальянов09:01
- Медики назвали неожиданную причину раннего старения07:15
- Не потерять место в очереди: Как люди рискуют жизнью, пересекая линию разграничения21:41
- Он побежал — и все побежали. Старт выборов в Украине21:10
- Вот к какой мести склонны разные знаки Зодиака19:07
- Зеленский в гневе, всю верхушку СБУ лишают должностей
- Американський сенатор в шoцi від зустрічі із президентом Зеленським: зробив термінову заяву
- Бойцы ВСУ «уничтожили» морской десант Российской Федерации
- «Лупят прямо по поселку»: жители Донецка сообщают о мощном обстреле
- Жуткая находка поставила на уши весь ресторан: эти фото отобьют аппетит надолго. ВИДЕО
- В «ДНР» сократили комендантский час
- "Путин прекратит войну": названы условия мира с Россией
- Сама себе Юля. Тимошенко отказала Ляшко, Коломойскому и Кличко
- Украинцев ждут жесткие коммунальные проверки и штрафы: кому стоит бояться
- Донецк онемел от "подарка” Пушилина